Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kıvanç Tatlıtuğ, küçük Can ile caretta carettaları denize kavuşturdu
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oyuncu arkadaşlarıyla beraber Antalya'da yavru caretta carettaların denize ulaşmasını sağladı. Tatlıtuğ'a Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın oğlu Can da eşlik etti.
Magazin 31 Temmuz 2019 - 09:36

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının korumaya alınmasının amaçlandığı projeye katıldı.Tatlıtuğ ve Dizer, 2 günlük kampta, kumsaldaki 64 yavru kaplumbağayı tek tek yuvalarından çıkarıp, denize ulaşmasını sağladı. Tatlıtuğ, Can’a kumu kazarken hareketlilik olduğunu ve kazdıkları noktada caretta caretta olabileceğini söyledi. Tam o sırada Tatlıtuğ’un eline gelen yavru caretta carettalar ekibi sevince boğdu. Can, yavruların sahilden yürüyerek denize ulaşmasını izledi.
(İHA)

İLGİLİ HABERKıvanç Tatlıtuğ: Sıkıntı yok
Son güncelleme: 10:19 - 31.07.2019
Etiketler