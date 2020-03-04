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Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti! Acı haberi Reha Özcan duyurdu
Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti! Acı haberi Reha Özcan duyurdu
Son olarak 'Bizim Hikaye' isimli dizide rol alan ve Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde Bas Bariton solist sanatçı olarak görev yapan Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti.
Magazin 4 Mart 2020 - 10:03

Mersin Devlet Opera ve Balesi’nde Bas Bariton solist sanatçı olarak görev yapan KIvanç Uğraşbul önceki gece kalp rahatsızlığından dolayı Mersin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uğraşbul, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu.

Merhum Kıvanç Uğraşbul

ACI HABERİ ROL ARKADAŞI DUYURDU

Oyuncu Reha Özcan, yakın arkadaşı Kıvanç Uğraşbul’un vefat haberini sosyal medyada paylaştığı mesajla duyurdu. Özcan, “En son Bizim Hikaye dizisinde birlikte oynadığım, MSÜ Opera Bölümü mezunu Mersin Operası’nda yıllarca görev yapan Kıvanç Uğraşbul’u kaybetmiş olduğumuzu öğrenmenin üzüntüsü içindeyim. Yattığı yer incitmesin…”

Reha Özcan

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Son güncelleme: 10:50 - 04.03.2020
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