Kızım 11. yeni bölüm fragmanı: Demir de mirası öğreniyor! (Kızım 11. bölüm fragmanı izle)

Kızım 11. yeni bölüm fragmanı bugün seyirci karşısına çıktı. Yayınlanan yeni fragmanda; Asu, kızını almaya geliyor. Canan da Asu'nun Öykü'nün annesi olduğunu öğreniyor ve Öykü'yü almasına izin vermiyor. Demir, Öykü'nün dedesinin yazdığı mektubu okuyor. Mektubun bir kısmını Öykü de duyuyor. Demir tüm mirasın Öykü'ye kaldığını öğreniyor. İşte Kızım 11. yeni bölüm fragmanı...

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Kızım 11. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından paylaşıldı. Kızım yeni bölüm fragmanında Candan yeni iş teklifini kabul ediyor.

KIZIM 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Kızım 11. yeni bölüm fragmanı TV8 ekranlarına geldi. Asu Cemal’in evine gelir ve babasının tüm mirası Öykü’ye bırakacağını anlatır. Bu arada Candan yeni iş teklifini kabul ediyor. Gitme kararı alan Candan’a, Demir “benim sana ihtiyacım var, Öykü’nün sana ihtiyacı var” diyerek sarılıyor. Kızım 11. yeni bölüm fragmanında ise; Asu kızını almaya çalışırken Canan ile çatışıyor. Demir, Öykü’nün dedesinden gelen mektubu okuyor. Mektupta dedesi Öykü’den özür diliyor ve tüm mirasını ona bıraktığını söylüyor. Öykü miras kısmını duymuyor. Ama Demir artık biliyor. Öykü’ye bunu söyleyip söylemeyeceği ise merak konusu.

KIZIM 10. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Demir Öykü’ye yeni evlerini gösterir. Öykü babasına sarılır ve çok beğendiğini söyler. Öykü’ye bir sürprizi daha vardır. Öykü kendi odası olduğunu duyunca gözyaşlarına boğulur ve babasına teşekkür eder. Bu sırada Asu gelmiştir. Demir, Asu’yu görünce ne istediğini sorar.

ASU TEKRAR GELİYOR

Asu konuşmak ister. Uğur Öykü’yü içeri sokarken Uğur ceketini alıp Asu’nun yanına gider. Asu ile birlikte yürürler. Asu halini hatrını sormak için geldiğini söyerken Demir, evi nasıl bulduğunu sorar. Asu Cema’in söylediğini söyler. Demir çok sinirlenir. Asu’nun bundan ne çıkarı olduğunu üstüne basarak söyler. Cemal ile ikisinin yakasını bırakmasını ister ve çeker gider.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

ÖYKÜ BABASINA KAHVE YAPIYOR

Asu Cemal’in yanına gelir. Cemal neler olduğunu sorar. Asu söyleyemediğini söyler. Demir ve Uğur Öykü’nün yatağını hazırlamışlardır. Öykü ve Demir’in birbirlerine olan sevgisine şahit olan Uğur birbirlerini yerken nasıl böyle olabildiklerine şaşırır. Uğur’un evlerine gittiklerinde Öykü onlara kahve yapar. Asu eve geldiğinde Öykü’ye nasıl hamile kaldığını öğrendiği zamanları hatırlar. Öykü yeni evlerindeki ilk gününü günlüğüne yazar.



CANDAN GİDİYOR

Bu arada Candan yeni iş teklifini kabul etmiştir. Kararını arkadaşı Murat’a açıklar. Uğur, Demir’in nesi olduğunu öğrenmek için ısrarla neyi olduğunu sorar. Demir Öykü’nün çok hasta olduğunu Uğur’a anlatır. Uğur perişan olur. Demir’e bunu nasıl öğrendiğini sorar. Demir herşeyi detaylıca anlatır. Ve Öykü’nün hastalığının şimdilik tedavisi olmadığını anlatır.

ASU’YA MİRAS ŞOKU

Demir ve Uğur gözleri yaşlı bundan sonra neler yapacaklarını konuşurlar ve bu sırrı saklamaları gerektiğini birbirlerine tembih ederler. Asu ve Cemal avukatın yanına geldiklerinde babasından kalan paranın Öykü’ye kaldığını öğrenirler.

ÖYKÜ PAMUK PRENSES OLUYOR

Demir ve Öykü eve gelirler. Öykü babasına çalışmaları gereken bir oyun olduğunu söyler. Demir böyle şeylerden anlamadığını söyleyerek prova yapmayı reddeder. Demir oyunun ismini sorunca Öykü Pamuk Prenses ve Ydi Cüceler olduğunu söyler. Öykü Pamuk Prenses olacak tır ama bir sorun vardır. Prensin kimliği. Prensin Mertcan olduğunu öğrenince Demir çileden çıkar.

CEMAL’DEN ASU’YA VELAYET TEKLİFİ

Cemal akşam Candan’ın kliniğine uğrar. Candan ona yurtdışına gideceğini söyler. Asu Cemal’in evine gelir. Babsının kararını Cemal’e söyler. Babasının tüm mirası Öykü’ye bırakacağını anlatır. Cemal de ona Öykü’yü alması gerektiğini bunun için de Demir’in evine gidip Öykü’nün annesi olduğu gerçeğini söylemesini istiyor.

ÖYKÜ’NÜN SANA İHTİYACI VAR

Candan’ın arkadaşı Murat Demir’i arayarak gideceğini söyler. Demir gideceğini bildiğini söyler ama Murat Candan’ın Öykü’nün hastalığını bildiğini ve bu yüzden gittiğini anlatır. Demir Candan’ın yanına gelir. Candan’a gitme der. Candan yapamam desede Demir de; “Yaparsın, benim sana ihtiyacım var Öykü’nün sana ihtiyacı var” diyerek boynuna sarılır.