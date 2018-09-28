Kızım 3. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Demir’in hain planı… (Kızım 2. Son bölüm izle)

Kızım dizisi 2. bölüm yayınlandı. TV8’de yayınlanan Kızım 2. son bölümde; Demir kızınından kurtulma peşindedir. Ama ne yaparsa yapsın Öykü babasını terk etmemeye kararlıdır. Candan sokakta kalan Öykü ve Demir'e evini açar. Peki Kızım dizisi yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Kızım dizisi 2. son bölüm izleme linki

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Kızım 2. son bölümü bu akşam yayınlandı. Çarşamba günü yayın hayatına başlayan dizi cuma gününe alındı. Kızım dizisinde başrolleri Buğra Gülsoy , Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız paylaşıyor. Kızım 2. Son bölümde; Demir evden atılır. Öykü ve Demir sokakta kalmak zorunda kalır. Demir yaşananlardan Öykü’yü sorumlu tutar. Öykü ile Candan’ın evine yerleşen Demir, yarım kalan işi tamamlamanın planlarını yapar.. Peki 3. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar….

KIZIM 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kızım 3. Yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KIZIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir’in oyunu Öykü yüzünden bozulur. Eve döndüklerinde daha büyük bir şok yaşarlar. Kaldıkları evden atılmıştır. Bu durumdan Öykü’yü sorumlu tutar. Bağırır çağırır, defolup gitmesini söyler ve çekip gider. Babasının ev arkadaşı da olan Uğur, Öykü’nün elinden tutup babasının yanına götürür.

Demir Öykü’ye kendisini kurtarmasını ister. Kendisinin yolunun yol olmadığını söyler. Öykü kabul etmez. Birlikte kalacak biryerler bulmaya giderler. Buldukları çözüm çadırda kalmaktır. Öykü beğenmese de ne olursa olsun babasıyla kalacaktır.

DEMİR ÖYKÜ’DEN KURTULMANIN DERDİNDE

Candan babasının ona bıraktığı evde yaşamaya başlamıştır. Kliniği kapatmıştır. Miras işlerini hallettikten sonra yeni bir yer açacaktır. Bu sırada Demir Öykü’ye yemek hazırlamaya çalışır. Fakat beceremez. Öykü müdahale etmeye çalışırken tencereyi devirirler. Aç kalmışlardır. Yağmur bastırır çadırda kalamayacaklarını anlayınca arabada sabahlarlar. Okula gitmek zorunda olan Öykü geç kalmıştır.

Öğretmeni durumu sorar fakat birşey söyleyemez. Sınıfın dışına çıkarlar, Öykü’den babasıyla mutlaka konuşmak istediğini söyler ancak Öykü geleceği konusunda umutsuzdur. Candan küçük yaşta hayatını kaybeden kız kardeşinin mezarını ziyaret eder. Kardeşinin ölümünden kendisini sorumlu tutmaktadır. Babasının mezarının başında “beni hiçbir zaman affetmedin değil mi baba” diyerek gözyaşı döker.

KIZIM 2. BÖLÜM İZLE

Öykü sınıfta beslenme saatinde aç kalmıştır. Sıra arkadaşı ona kendi tostundan verir. Öykü kabul etmez ama arkadaşı ısrar edince almak zorundadır. Uğur, Sosyal Hizmetler Kurumunun kağıdını Demir’e getirir. Demir, Öykü’yü göndermeye kararlıdır.

ÖYKÜ’DEN BABASINA BÜYÜK DERS

Öykü aç olmasına rağmen yemek yiyememiş, arkadaşının verdiği tostu da babasının yemesi için çantasına koyar. Fakat Demir karnını tıka basa doldurmuştur. Babasının yanına gelen Öykü babasının dünden beri aç olduğunu düşündüğünden tostu babasına verir. Babası yerin dibine geçmiştir. Üstüne bir de sütü de verince Demir ne yapacağını şaşırır.

Akşam yediklerinin etkisiyle kusmaya başlar. Çadıra kendini zorlukla kendini atar. Bayılmıştır. Ne yapacağını şaşıran Öykü son çare olarak Candan’ı arar ve durumu anlatır. Candan’ı aradığını öğrenince çok kızar. Candan yanlarına gelince yaşadıkları yeri görür. Durumu anlamaya çalışmaktadır. Neden bu halde olduklarını sorunca Demir yine yalan söyler. Durumu kurtarmaya çalışır. Candan onları kendi evine davet eder. Demir önce kabul etmez ama Öykü’nün zoru ve yarım kalan Candan’ı dolandırma işini tamamlamak için kabul eder.

DEMİR YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAMA DERDİNDE

Candan, Öykü’ye banyo yaptırır, saçlarını tarar. O sırada babasının yaptığı işten yeteri kadar para kazanıp kazanamadığını sorar. Öykü yutkunur ama doğruyu söyleyemez. Gece kabus görür. Çığlıklarına Candan koşar. Babasının nerede olduğunu sorar. Onu görmek ister. Candan elinden tutup babsının yanına götürür. Babasının uyuduğunu zanneder. Candan elinden tutup tekrar yatağına götürür.

Sabah Uğur arar nerede olduklarını sorar. Candan’ın evide olduklarını söyleyince Uğur sevinçten ne yapacağını şaşırır. Onu tebrik eder. İşi içerden halledeceklerdir…