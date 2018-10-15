Kızım 5. yeni bölüm fragmanı geldi! Öykü, Demir’den ne saklıyor?

Kızım 5. yeni bölüm fragmanı bugün TV8 tarafından yayınlandı. Yeni bölümden ipuçları veren fragmanda; Demir, Öykü'nün hareketlerinden şüphelenir. Sözde teysezi ile konuştuktan sonra Öykü'nn sakladığı bir şeyler olduğunun farkındadır. Şüphelerini Öykü'ye açık açık sorar. İşte Kızım 5. yeni bölüm fragmanı...

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Kızım 5. bölüm fragmanı geldi. Demir, Öykü’nün annesinin hayatta olduğunu öğrenir. Candan Öykü’ye ailesi ile ilgili sorular sorar ve Öykü babasını bulma hikayesini olduğu gibi anlatır. Kızım 5. yeni bölüm fragmanda ise; Öykü ile Demir, Candan'ın evinde kalır. Candan Öykü'yü hazırlamasını yoksa okula geç kalacağını söyler. Demir'in Öykü'yü hazırlama aşaması eğlenceli anlar yaşatır. Öykü'nün hastalığının belirtileri kendini göstermeye başlar. Babası Demir teyzesi ile konuştuğunu ve neden onu terk ettiğini sorduğunu söyler. Demir, Öykü'ye ondan ne sakladığını sorar. İşte Kızım 5. yeni bölüm fragmanı…

KIZIM 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? SON BÖLÜM ÖZETİ…

Uğur, Candan ve kızı Öykü’yü geride bırakmaya niyetlenir. Kızına bir mektup bile yazar. Tam o sırada arkadaşı bir kamyonet ile çıkagelir. Amacı Candan’ın evindeki tabloları almaktır. Demir Uğur’a engel olur. Polisi arar ve Uğur’u yakalatır.

Bu arada Murat, Candan’a Demir ile ilgili bir araştırma yaptırdığını söyler. Öykü eve geldiğinde evde kimseleri bulamaz. Karakol çıkışında Murat’ın arabada Uğur ile ilgili sözleri Demir’in canını sıkar. Eve döndüklerinde Candan, Öykü’ye olan biteni anlatır. Babasının nasıl bir kahraman olduğunu anlatır.

MURAT DEMİR’E KİN BESLİYOR

Murat, Demir’e içten içe kin beslemektedir. Candan’a Demir’i kötülemeye çalışır. Yaptığı araştırmadan birşeyler bulamamasını bile kötü bir şeymiş gibi anlatır. Murat ve Candan’ın konuşmalarına Öykü şahit olur.

Demir’in yanına giden Öykü, Cemal’in ona gönderdiği mesajı söyler. Demir hışımla dışarı çıkar Cemal’i bulur. Kızına bulaşmamasını söyler ve kafa atar.

CANDAN ÖYKÜ’YE AİLESİNİ SORAR

Akşam yemeğinde Candan Öykü’ye ailesi ile ilgili sorular sorar. Öykü herşeyi anlatır. Aslında ona teyzesinin baktığını da itiraf eder. Babasının hayatta olduğundan bile haberi olmadığını, eğer olsaydı kimselere bırakmayacağını da söyler.

KIZIM 4. BÖLÜM İZLE

DEMİR’İN VİCDAN AZABI

Uğur’un yakalanmasından sonra vicdan azabı çeken Demir, Uğur’un evine gider ve annesine Uğur’un şehir dışına gittiğini birşeylere ihtiyacı olduğunda onu aramasını söyler. Gece eve döndüğünde anahtarları yanına almadığını farkeder. Çok geç olmuştur. Eve giremeyince dışarda yatmak zorunda kalır.

Demir sabah kahvaltıda Öykü’ye yabancılarla bir daha konuşmamasını tembih eder. Bu arada böyle bir durumda kalması durumunda ona neler yapacağını anlatır.

DEMİR JİLETLE YENİ BİR ANLAŞMA YAPAR

Candan, Şimşak’in satıldığını öğrenir. Çok üzülmüştür. Öykü sınıfta arkadaşı Mertcan ile boş derste sınıftan kaçarlar. Okulun yanındaki koruluğa giderler. Demir, kendini telefonla arayıp tehdit eden Jiletin yanına gider. Yeni bir anlaşma yapar ancak bir şartı vardır. Tabloları istiyorsa Öykü’nün teyzesini bulmak zorundadır.

JİLET TEYZEYİ BULUYOR

Demir, Uğur’u görmek için nezarethaneye gider. Jiletle anlaşma yaptığını ve bu işi halledeceğini söyler. Uğur da, Demir’den anasına sahip çıkmasını başka birşey istemediğini söyler. Nezarethaneden çıktığında Jilet, Demir’i telefonla arar ve Öykü’nün teyzesini bulduğunu haber verir.

Adresi alan Demir, Öykü’nün teyzesini bulmaya gider. Fakat evde bulamaz. Nerde olduğunu öğrenmek için cep telefonunu vermek zorunda kalır. Öykü sabah kalktığında babasını yatağında bulamayınca telaşlanır. Candan’a onu terkettiğini söyleyince Candan onu teselli etmeye çalışır.

ÖYKÜ’NÜN BAŞI DERTTE

Mertcan ile yaptıkları kaçış Öykü’nün başını derde sokar. Öğretmeni Mertcan ile oturmasına izin vermez ve onu başka bir sıraya oturtur. Bu arada Demir, Öykü’nün teyzesini bulacağı adrese gider yine bulamaz. Kapıyı açan annesinden nereye gittiğini öğrenir.

Teyzesini havalimanında bulur. Konuşacakları olduğunu söyler. Öykü’nün gerçek teyzesi olmadığını ve Öykü’nün gerçek annesinin hayatta olduğunu öğrenir. Öykü’nün ona nasıl geldiğini anlatır. Demir, Öykü’nün gerçek babası olup olmadığını ve 8 sene sonra neden bırakıp gittiğini sorar. Teyzesi nedenini Öykü’ye sormasını ister. Israrla sormasına rağmen nedenini öğrenemez. Aslında Öykü’nün gerçek teyzesi olmadığı ve Öykü’nün annesinin de yaşadığı ortaya çıkar.