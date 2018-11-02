Kızım 8. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öykü hastalığını ne kadar gizleyecek? (Kızım 7. Son bölüm izle)

Kızım 8. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öykü hastalığını ne kadar gizleyecek? (Kızım 7. Son bölüm izle)

Kızım dizisi 7. son bölüm yayınlandı. TV8’de yayınlanan Kızım 7. son bölümde; Asu ve Demir yıllar sonra yüz yüze geliyor. Öykü okulda bayılıyor. Uğur dükkanın parasını dolandırcılara kaptırıyor. Peki Kızım dizisi yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Kızım dizisi 7. son bölüm izleme linki...

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Kızım 7. son bölümü bu akşam TV8’de yayınlandı. Son bölümde; Candan’ın açtığı veterine kliniğine giden Demir, Asu ile göz göze gelir. Demir, almak istedikleri dükkanın parasını dolandırıcılara kaptırdığını duyunca soluğu karakolda alır. Cemal, Asu’dan Öykü’yü Demir’den almasını ister. Candan’ın abisi oturduğu evin satılmasını istiyor. Peki 8. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar….

KIZIM 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kızım 8. Yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KIZIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir ve Öykü, Candan’ın yeni açtığı kliniğe giderler. Candan, Demir’e Öykü’yü getirdiği için teşekkür eder. Tam bu sırada Asu ile göz göze gelirler. Asu hiçbir şey söylemeden çekip gider. Candan’ın kliniği nasıl buldun sorusunu cevaplamadan izin ister ve Asu’nun peşinden gider ama bulamaz.

Akşam Demir, Uğur’a Asu ile karşılaşmasını anlatır. Öykü Demir ile Uğur’un aralarında fısır fısır konuşmalarını duyar ve ne konuştuklarını sorar. Demir, Uğur’a dükkan meselesini sorar. Uğur oldu bittiye getirir ve cevap vermeden çıkar gider.

UĞUR DOLANDIRILIYOR

Akşam Asu evinde geçmişte Demir ile aralarında geçenleri hatırlar. Sabah Öykü’yü okula bırakır. Uğur da okulun önünde onları beklemektedir. Uğur, Demir’e Asu ile ilgili birşeyler anlatır. Demir, dükkanı görmek istediğini söyler, Uğur geçiştirmeye çalışsada Demir’in kararlı tutumu yüzünden çaresiz dükkana götürür. Fakat dükkanın camlarında satılıkm ilanları hala durmaktadır. Demir, Uğur’a gerçekleri anlatmasını ister. Uğur dolandırıldığını söyler.

CEMAL’DEN ASU’YA AHLAKSIZ TEKLİF

Cemal Asu’nun evine gelir. Konuşmak istediğini söyler. Asu buralardan gideceğini, yaşananların ona çok ağır geldiğini söyler. Cemal ne olduğunu sorunca Demir’i gördüğünü söyler. Cemal, Demir’in hayatını karartacağını ondan da Öykü’yü elinden almasını söyler. Asu razı olmaz.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

ÖYKÜ BAYILIYOR

Öykü İlayda’nın istediğini yerine getirmek için gittiği kantinden dönerken merdivenlerde bayılır. Kendine geldiğinde hareket edemez. Bu sırada öğretmeni Öykü’nün yerde yattığını görünce yanına gelir. İsmini söyler ama Öykü onun söylediklerini duymaz. Öğretmeni revire götürür. Ancak hemşire bir şeyi olmadığını basit bir düşme olduğunu söyler. Öğretmeni babasını aramak ister ama Öykü iyi olduğunu söyleyerek çağırmamasını ister.

DEMİR VE UĞUR KARAKOLDA

Demir Uğur ile birlikte karakola gider. Dolandırıldıklarını nasıl söyleyeceklerini düşünürken, onları daha önceden tanıyan komiserle karşılaşırlar. Demir Uğur’un dolandırılma hikayesini komisere anlatır. Komiser gülmekten kırılır.

Cemal, Candan’ın dükkanına uğrar. Candan’ın kahve teklifini geri çevirir. Bu sırada Candan’ın yanına abisi gelir. Uğur Öykü’yü almak için geldiği,nde öğretmeni Öykü’nün bayıldığını anlatır. Öykü kaldıkları pansiyona geldiklerinde , Demir ve Uğur’un onuşmalarını duyar. Dolandırıldıklarını öğrenince gülmekten kendini alamaz.

CEMAL ASU’YA DEMİR’İN ADRESİNİ VERİYOR

Cemal, gece Asu’ya Demir ve Öykü’nün kaldıkları adresi mesaj atar. Gidip görmesini ve ona göre karar vermesini ister. Abisi Candan’a Amerika’daki işlerini batırdığını, paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek babasından kalan evi satmasını ister. Candan kabul eder. Asu, Demir ve Öykü’nün kaldığı pansiyona gelir. Onlarla yüzleşebilmek oldukça zordur. Tereddüt eder.