Kong: Kafatası Adası filmi konusu ve oyuncuları… Kong: Kafatası Adası’nda kimler oynuyor?

King Kong serisi filmlerinden olan Kong: Kafatası Adası özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kong Kafatası Adası konusu ve oyuncuları haberimizde yer alıyor...

Kong Kafatası Adası, 2017 yılında çekilen ve dikkat çeken filmlerden biri. Kong Kafatası Adası konusu ve oyuncuları ise şu şekilde;

KONG KAFATASI ADASI KONUSU

King Kong efsanesinin köklerine inen Kong: Skull Island filmi, efsanevi gorilin tarihine bir bakış sağlıyor.

Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik’te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur.

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kong: Kafatası Adası filminin çekimleri Hawaii’de ve Vietnam’ın çeşitli yerlerinde gerçekleşti.

KONG KAFATASI ADASI OYUNCULARI

Başrollerini Oscar ödüllü Brie Larson, Tom Hiddleston ve Toby Kebbell üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts otururken, filmin senaryosunda ise Max Borenstein, Derek Connolly,Corey Hawkins ve John Gatins imzası var. Filmin kadrosunda ayrıca Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly ve Corey Hawkins gibi ünlü isimler yer alıyor.