Kourtney’den mesajlı küvet pozu

Neredeyse tüm Kardashian’lar gibi hayatını gözler önünde yaşayan 39 yaşındaki Kourtney Kardashian sosyal medya hesabından yaptığı küvet paylaşımı ile büyük beğeni aldı. Amerika’da kıyafet perakendeciğili yapan ancak esas kazancını televizyon şöhreti olarak kazanan Kourtney, 75 milyona yakın takipçisiyle küvetin içindeyken çekilmiş bir karesini paylaştı. Profesyonel bir çekimden kullandığı sahneyi “Kendini de onları sevdiğin kadar derinden sev” notuyla paylaşan Kourtney hem iki milyonu aşan beğeni kazandı hem de hemcinslerine mesaj vermiş oldu.



