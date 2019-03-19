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Kourtney’den mesajlı küvet pozu
Kourtney’den mesajlı küvet pozu
Geride bıraktığımız yılın son günlerinde üç çocuğunun babası Scott Disick ve sevgilisi Sofia Richie ile birlikte tatile çıkarak dikkatleri üzerine çeken Kourtney Kardashian yaptığı son paylaşımla mesaj verdi.
Magazin 19 Mart 2019 - 07:42

Neredeyse tüm Kardashian’lar gibi hayatını gözler önünde yaşayan 39 yaşındaki Kourtney Kardashian sosyal medya hesabından yaptığı küvet paylaşımı ile büyük beğeni aldı. Amerika’da kıyafet perakendeciğili yapan ancak esas kazancını televizyon şöhreti olarak kazanan Kourtney, 75 milyona yakın takipçisiyle küvetin içindeyken çekilmiş bir karesini paylaştı. Profesyonel bir çekimden kullandığı sahneyi “Kendini de onları sevdiğin kadar derinden sev” notuyla paylaşan Kourtney hem iki milyonu aşan beğeni kazandı hem de hemcinslerine mesaj vermiş oldu.


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