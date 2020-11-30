Kürklerimi bağışlayacağım diyen Bülent Ersoy’a ÇYDD’den yanıt

Geçen günlerde Nişantaşı'ndaki bir kürk mağazasından alışveriş yaparak tepkilere neden olan Bülent Ersoy'un "Kürklerimi bağışlayacağım" açıklamasına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden yanıt geldi.

Nişantaşı’nda bir kürk mağazasından alışveriş yaparak tepkilere neden olan Bülent Ersoy, “Türkan Saylan Hanım’ın vakfına bağışlayacağım” demişti. Gelişmenin ardından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yaptığı açıklamada, “Bu bağışın kabul edilmesi söz konusu değildir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş eğitim yoluyla çağdaş toplumlar seviyesine ulaşmayı hedefleyen öncü ve örnek bir sivil toplum örgütüdür.”

“ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir, efsane Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan SAYLAN’ın ‘Hayvanlar ve Çocuklar’ adlı kitabı ile can dostları olan köpeği ve kedilerine duyduğu sevgi derneğimizin hayvan haklarına verdiği önemin önemli sembollerindendir.”

“Bu nedenlerle, basına yansıdığı üzere, derneğimize hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek ekonomik değere dönüştürülmesiyle elde edilen ayni ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı tüzük çalışma ilkelerimiz ve kurumsal değerlerimiz adına kabul etmemiz söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde Nişantaşı’nda bir mağazadayken yakasında tilki kafasının bulunduğu beyaz kürke 60 bin TL ödeyen Bülent Ersoy, muhabirlerin “Hayvanseverler size çok kızacak” demesi üzerine “Evet biliyorum, ama alıştım. Kürkleri açık artırma ile satıp Türkan Saylan Hanım’ın vakfına vereceğim. Epey yüklü bir miktar tutar” demişti.

Ersoy’un 60 bin TL’lik kürkü hayvanseverlerin tepkisini çekmişti.