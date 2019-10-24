Kurşun dizisindeki hataları Armağan Çağlayan ifşa etti

Fox TV'de ilk bölümü yayınlanan ve genel olarak olumlu yorumlar alan Kurşun dizisindeki fark edilmeyen hukuk hatalarını yapımcı ve avukat Armağan Çağlayan bir bir açığa çıkardı.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç ve Sarp Akkaya’nın bulunduğu Kurşun dizisi, aylar süren tanıtımların ardından ilk bölümüyle izleyici karşısına geçti.

YAPIMCI VE AVUKAT OLAN ARMAĞAN ÇAĞLAYAN’IN GÖZÜNDEN HATALAR KAÇMADI

Dizinin ilk bölümünün, çoğu kişi fark etmese de hatalarla dolu olduğu ortaya çıktı. FOX’da ekrana gelen dizinin ilk sahnesinde Cumhuriyet Savcısı Orhan Atmaca, büyük bir davanın peşinden gitmeye karar verir ve milletvekili oğlunu, cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldırır. Fakat bu dava, daha önce baktığı davalara pek benzemez. Bu davanın başlangıcında araştırmacı gazeteci Leyla Devrim ile yolları kesişir. Savcı Orhan Atmaca gibi o da bu cinayetin arkasından gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmaktadır. İlk bölümü 22 Ekim gecesi yayınlanan dizi, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.Yorum yapanlardan biri de Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, yapmış olan ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan’dı.