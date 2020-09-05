Kuşadası’nda Altın Güvercin yeniden kanatlanıyor

Altın Güvercin Beste Yarışması, Aydın Belediye Başkanı ‘Topuklu Efe' Özlem Çerçioğlu'nun devreye girmesiyle bu geceden itibaren yeniden kanat çırpacak. İlk kez 1986'da düzenlenen yarışmada bu yıl jüri başkanı MFÖ grubunun da üyesi olan Fuat Güner olacak. Jüride sanatçı Ferhat Göçer ve yapımcı İzzet Öz'ün yanı sıra Okan Bayülgen, Tuna Kiremitçi, Berkay, Metin Özülkü, Güliz Ayla da yer alıyor. Onur ödülü bu yıl ünlü sanatçı Erol Evgin'e verilecek.

1986'DAN BERİ VAR

Finale kalan besteler için www.altinguvercin.com.tr adresinden de oy verilebiliyor. Sonuçlar 6 Eylül Pazar akşamı açıklanacak ve ödül töreni yapılacak. Yarışmanın müzikal yolculuğu 1985'te başladı. Fikir babaları da dönemin Kuşadası Belediye Başkanı Engin Berberoğlu ile sunucu Halit Kıvanç, sanatçılar Timur Selçuk, Erol Evgin ve organizatör Ali Rızza Türker oldu. Yarışmanın adı barışın güvercinden esinlenilerek “Altın Güvercin” olarak belirlendi. Yarışma ilk kez 1986'da düzenlendi ve ilk ödülü de Fatih Erkoç aldı.

6 BİN ESER YARIŞTI

Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na bugüne kadar 6 bin civarında eser gönderildi ve Cem Karaca, Ferhat Göçer, Fatih Erkoç, Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi, İzel-Çelik-Ercan, Işın Karaca, gibi sanatçıların da aralarında bulunduğu isimler finali göğüsledi. Geçen yılki yarışma da Özlem Çerçioğlu'nun katkıları ile yapılmış ve “Bana Canlı Lazımsın” isimli bestesiyle genç sanatçı Gökçe Özgül birinci olmuştu.