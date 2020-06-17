Kutsal Damacana 2 filmi konusu ne? Kutsal Damacana 2 oyuncuları kimler?

İlk filmde kız içerisindeki şeytanı çıkarmakla uğraşan Fikret, Kutsal Damacana 2 filminde ise kurt adam ile mücadele ediyor. Peki Kutsal Damacana 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Budist tapınağından arkadaşı Serkan ile Türkiye’ye dönen Fikret, bu kez karşında en yakın arkadaşının kurt adama dönüşmesini bulur. Peki Kutsal Damacana 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

KUTSAL DAMACANA 2 KONUSU

Fikret, eski mesleği olan gemiciliğe dönmüş, tayfa olarak çalıştığı gemiyle uzak denizlere açılmıştır. Gemi Hint okyanusunda seyrederken Somali'li korsanların saldırısına uğrar, korsanlar gemiyi ele geçirir, Fikret denize atlayıp kaçar. Ertesi gün Fikret baygın bir halde Hindistan sahilinde bir kumsalda karaya vurur. Bir kaç hintli köylü Fikret'i bulur, tedavi etmek için yakınlardaki bir Budist tapınğına götürürler. Aradan beş ay geçer, Fikret sağlığına kavuşur, tapınakta eğitim gören Serkan adındaki bir Türkle tanışıp arkadaş olur. “Ferrari'sini Satan Bilge” tadında ki Serkan, Fikret'in karakterine ve hayata bakış biçimine hayran olmuştur. Disiplin gerektiren tapınak hayatına uyum sağlayamayan Fikret baş rahiple tartışır, baş rahip Fikret ve Serkan'ı tapınaktan kovar. Fikret ve Serkan Türkiye'ye dönerler. Serkan bir kaç gün misafir etmek için Fikret'i çiflik evine davet eder. Serkan'ın Anne ve Babası tatildedir. Fikret, Serkan ve Serkan'ın ablası Melis o geceyi birlikte geçirirler. Fikret Melis'den çok etkilenmiştir.

KUTSAL DAMACANA 2 OYUNCULARI

Şafak Sezer Fikret

Mustafa Üstündağ Müjdat

Aydemir Akbaş Selahattin

Serkan Şengül Serkan

Yıldırım Memişoğlu Artin

Ebubekir Öztürk Güngör

Eriş Akman Eriş

Tuğba Karaca Melis

Güzin Usta Şengül