Kuzey Yıldızı İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı 10. son bölüm izle…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 10. son bölümü Show TV'de yayınlandı. Son bölümde; Şule’nin geri döndüğü tanıtımda Kuzey’in hala evli olduğunu öğrenen Yıldız öfkeden deliye dönüyor. Kuzey, Yıldız’ın aşkından vazgeçmezken, Şule bir kez daha Yıldız’ın karşısına çıkıyor. Şule, Kuzey ve Yıldız aşkına darbe vururken, ikilinin tekrar bir araya gelip gelemeyeceği merakla bekleniyor. Peki Kuzey Yıldızı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuzey Yıldızı 10. son bölüm izleme linki...

Kuzey Yıldızı 10. son bölüm ekranlara geldi. Son bölümde; Kuzey, Yıldız'ın aşkından vazgeçmezken, Şule bir kez daha Yıldız'ın karşısına çıkıyor. Evine gittiği Yıldız'ın sert tepkisiyle karşılaşan Şule'ye bir tepki de Kuzey'den geliyor. Kuzey'i teselli etmek Sefer'e düşerken Ömer, Feride'yi kaçırıyor. Yıldız'ı kaçırmak isteyen Kuzey'in “Yirmi yıllık küflü aşkına, o maviş maviş gözlerine, kırmızı kırmızı kafana el koyuyorum!” sözleri dikkat çekiyor. İşte son bölümde yaşananlar ve izleme linki…

KUZEY YILDIZI 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı Show TV tarafından paylaşıldığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıldız'ın yirmi yıldır hayalini kurduğu an gelip çatmış, Yıldız dünyanın en mutlu kadını olmuştur. Ama Şule'nin gelişiyle birlikte dünyası başına yıkılmıştır. Çünkü Şule sadece Kuzey'i terk edip giden, sorun teşkil etmeyecek olan bir eski eş değildir. Kuzey için ne kadar önemsiz olursa olsun Kuzey'le Şule kâğıt üzerinde hala boşanmamıştır. Kuzey'in bile nerdeyse unuttuğu bu bilgi, Yıldız'ı dumura uğratır. Bir kere daha aldatılmış, bir kere daha hevesleri yarıda kalmıştır. Yıldız'ın payına hep gözyaşı düşmektedir. Artık gerçekten her şeyden vazgeçecektir. Kuzey, Yıldız'ı ikna etmek için, Yıldız'ı kendine inandırmak için her şeyi yapar. Ama Yıldız'ın ikna olmaya niyeti yoktur.

Kuzey, bir taraftan aşkı için mücadele ederken bir taraftan Şule'yi ikna etmeye çalışır. Şule'nin şimdilik sorun çıkarmaya niyeti yoktur. Uzlaşma içinde bir ayrılıktan başka bir beklentisi yoktur. Kuzey, bu yüzden tüm enerjisini Yıldız'a yoğunlaştırır. Yıldız Nuh der, peygamber demez. Tekrar tekrar yara almaktan fazlasıyla yorulmuştur. Bu yüzden, bu duruma kesin bir son vermek için büyük bir karar verir. Peki, bu hamlesi, Kuzey'i durdurmaya yetecek midir?