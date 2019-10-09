Kuzgun 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzgun 20. son bölüm izle

Kuzgun 20. son bölüm Star TV'de ekrana geldi. Başrollerinde Barış Arduç, Burcu Biricik, Onur Saylak, Hatice Aslan ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı Kuzgun dizisinin son bölümünde; Dila’nın öğreneceği şok edici gerçek nefesleri kesti. Yeni bölümde neler olacak? Peki Kuzgun 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuzgun 20. son bölüm izleme linki...

Kuzgun dizisinin son bölümünde; Güneş'i, Kuzgun'la bir arada gören Ferman öfkeden deliye döner. Dila onu zapt etmeye çalışırken kalbinin derinliklerine gömdüğü Kuzgun'a dair duygularıyla da savaşmak zorunda kalır. Kartal'ı kendi tarafına çekmesinin karşılığı olarak Kuzgun'un Güneş'le birlikte olduğunu düşünen Ferman, Kuzgun'a karşı hamleler yapmaya başlayacak.

KUZGUN YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Kuzgun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KUZGUN FRAGMAN



KUZGUN 20. SON BÖLÜM İZLE

Kuzgun ve Cihan, Ferman'ın verdiği önemli bir açık üzerine Kuzgun'un mekanını basanların peşine düşecek. Neşe'nin anlattıkları karşısında yaşadığı sarsıntıyı atlamayan Meryem, beklenmedik bir anda kendini Ferman'la karşı karşıya bulacak. Şermin, Seda ile ilgili öğrendiği gerçeği Ferman'a ulaşmak için bir koz olarak kullanmaktan sakınmayacak.

Fırat'ın sakladığı büyük sırrın ekranlara geleceği bölümde Kuzgun, Dila'nın Ferman'ın gerçek yüzünü görebilmesi için elinden geleni yapacak. Dila ve Ferman'ın geçmişi sık sık hatırladığı anlarda Ferman'ın Dila'ya verdiği söz merakla beklenirken, bölüm finalinde Dila'nın öğreneceği şoke edici gerçek ise nefesleri kesecek.

Meryem, Neşe'nin verdiği mektup karşısında hayatının en büyük şokunu yaşar. Büyük bir acıyla yüzleşen Meryem, öğrendikleri karşısında ne yapacağını bilemezken tam bu sırada Kuzgun'un eve gelmesi gerginliği tırmandırır. Kumru da bu ana tanık olurken, annesinin herkesten büyük bir sır sakladığını keşfedip peşine düşecek.

Ferman'la kentsel dönüşüm işinde ortak olan Kuzgun, konutlardan bazılarının açık artırmaya çıkılacağını öğrendiğinde deliye dönecek. Dila ve Ferman'la yeniden karşı karşıya gelen Kuzgun'un kahvesinin taranması tansiyonu yükseltecek. Kuzgun'a gittikçe yaklaşan Güneş'in devamlı evden uzakta vakit geçirmesi Neşe ve Ferman'ın dikkatini çekecek. Kuzgun da aslında Güneş'i tanımadığını fark ederken yaşanacak büyük yüzleşme gerilimi tırmandıracak.