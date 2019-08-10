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Kylie Jenner’ın 250 milyon dolarlık yattaki doğum günü kutlamaları başladı
Kylie Jenner’ın 250 milyon dolarlık yattaki doğum günü kutlamaları başladı
Doğum günü için 250 milyon dolarlık bir yatı, 1 haftalığına 1 milyon dolara kiralayan Kylie Jenner, magazin basınına yakalandı... Beyaz tanga bikinisiyle yatta görüntülenen genç milyarder bugün 22 yaşına giriyor...
Magazin 10 Ağustos 2019 - 12:23

Geçtiğimiz hafta ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum günü için 1 haftalık bir tatil organize eden Kylie Jenner, bugün 22 yaşına giriyor. Yeni yaşı için 250 milyon dolarlık yatı, 1 haftalığına 1 milyon dolara kiralayan Jenner, lüks gemide en yakın arkadaşı Anastasia ile magazin basınına yakalandı.
Beyaz tanga bir bikini giyen genç milyarderin bugün lüks yatında, beyaz temalı çılgın bir parti vereceği konuşuluyor. Partiye Kim Kardashian ve ailesi katılmazken, sevgilisi Travis, kızı Stormi, ablaları Kourtney ve Khloe, annesi Kris, eniştesi Scott Disick ve sevgilisi Sofia Richie ile yakın arkadaşları Kylie’yi yalnız bırakmadı.

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