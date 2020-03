Kylie Jenner’ın 6 milyon dolarlık karantina evi

Ünlü reality şov yıldızı Kylie Jenner, kendisini ve 2 yaşındaki kızı Stormi’yi tam 6 milyon dolarlık lüks malikanesinde karantinaya aldı.

Forbes’a göre dünyanın en genç milyarderi olan kozmetik markası sahibi Jenner, California’daki Hidden Hills bölgesinde yer alan evinden dışarı çıkmıyor.

Ablaları Kim, Kourtney, Khloe, Kendall Jenner ve annesi Kris ile görüşmeyen Jenner, lüks malikanesinin kapılarını sosyal medya takipçilerine açtı.

Devamlı bir arada olan Kardashian ve Jenner ailesi için bu karantina onlar için sıra dışı bir durum. Aile, 2007 yılından bu yana devam eden Keeping Up with the Kardashians adlı bir reality şov programı yapıyordu.

Kardashian ve Jenner ailesi, sahip oldukları şöhreti bu programa borçlu.

Kylie Jenner, karantinada kızı Stormi ile zamanını film ve dizi seyrederek, ve oyunlar oynayarak geçirdiğini söyledi.

Altı yatak odalı, yedi banyolu evin dört adet garajı var. Jenner, spor otomobil tutkusuyla biliniyor. Jenner’ın garajı birçok marka lüks spor arabaya ev sahipliği yapıyor.

Lüks evde Jenner’ın devasa giyinme odası, geniş bir bahçe ve ısıtmalı yüzme havuzu ve spa mevcut.

Kylie Cosmetics adında bir makyaj imparatorluğu kuran Jenner’ın şirketinin değeri tam 1 milyar dolar. Jenner, geçtiğimiz yıl şirketinin 600 milyon dolarlık kısmını Coty şirketine satmıştı.