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Kylie Jenner’ın 6 milyon dolarlık karantina evi
Kylie Jenner’ın 6 milyon dolarlık karantina evi
Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, corona virüsü salgını nedeniyle 2 yaşındaki kızı ile birlikte kendisini lüks malikanesine kapattı.
Magazin 24 Mart 2020 - 09:24

Ünlü reality şov yıldızı Kylie Jenner, kendisini ve 2 yaşındaki kızı Stormi’yi tam 6 milyon dolarlık lüks malikanesinde karantinaya aldı.

Fotoğraf: Instagram

Forbes’a göre dünyanın en genç milyarderi olan kozmetik markası sahibi Jenner, California’daki Hidden Hills bölgesinde yer alan evinden dışarı çıkmıyor.

Fotoğraf: Instagram

Ablaları Kim, Kourtney, Khloe, Kendall Jenner ve annesi Kris ile görüşmeyen Jenner, lüks malikanesinin kapılarını sosyal medya takipçilerine açtı.

Fotoğraf: Instagram

Devamlı bir arada olan Kardashian ve Jenner ailesi için bu karantina onlar için sıra dışı bir durum. Aile, 2007 yılından bu yana devam eden Keeping Up with the Kardashians adlı bir reality şov programı yapıyordu.

Fotoğraf: Instagram

Kardashian ve Jenner ailesi, sahip oldukları şöhreti bu programa borçlu.

Fotoğraf: Instagram

Kylie Jenner, karantinada kızı Stormi ile zamanını film ve dizi seyrederek, ve oyunlar oynayarak geçirdiğini söyledi.

Fotoğraf: Instagram

Altı yatak odalı, yedi banyolu evin dört adet garajı var. Jenner, spor otomobil tutkusuyla biliniyor. Jenner’ın garajı birçok marka lüks spor arabaya ev sahipliği yapıyor.

Fotoğraf: Instagram

Lüks evde Jenner’ın devasa giyinme odası, geniş bir bahçe ve ısıtmalı yüzme havuzu ve spa mevcut.

Fotoğraf: Instagram

Kylie Cosmetics adında bir makyaj imparatorluğu kuran Jenner’ın şirketinin değeri tam 1 milyar dolar. Jenner, geçtiğimiz yıl şirketinin 600 milyon dolarlık kısmını Coty şirketine satmıştı.

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