Kylie Jenner’dan sosyal izolasyon itirafı: Hamileliğim beni buna hazırladı

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle kendini karantinaya alan ünlü isimlerden bir diğeri de Kylie Jenner. 8. günü geride bırakan Jenner, "Hamileliğim beni bu sürece hazırladı. Aylarca evden çıkmadım" dedi.

Şimdilerde eski aşkı ve kızı Stormi’nin babası Travis Scott ile barıştığı konuşulan Kylie Jenner, sosyal medya hesabından corona virüsü ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Salgın sebebiyle evde kendisini karantinaya alan ve takipçilerine moral vermeye çalışan Jenner, sosyal izolasyonun kendisi için çok da zor olmadığını söyledi.

Jenner, kızı Stormi’ye hamileyken uzun bir süre basına görüntü vermemek için evden çıkmamıştı. Bunun üzerine bu duruma hazırlıklı olan Jenner, “Sosyal mesafe ve kendini karantinaya almak önemli. 8. günüm. Hamileliğim beni buna hazırladı. Aylarca evden çıkmadım. Biz hallederiz” dedi.