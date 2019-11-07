Lady Gaga: “Bradley Cooper ile olan yakınlığım sadece roldü”

Lady Gaga: “Bradley Cooper ile olan yakınlığım sadece roldü”

Birlikte rol aldıkları A Star Is Born filminden itibaren yakınlıkları dikkat çeken Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın aralarındaki aşk dedikodularını alevlendirmişti. Cooper ise sevgilisi Irina Shayk'tan ayrılınca gözler Lady Gaga'ya dönmüştü. İkili çıkan dedikodular hakkında sessizliğini korurken, Lady Gaga'dan açıklama geldi.

Lady Gaga, A Star Is Born filminde başrolü paylaştığı Bradley Cooper hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Elle dergisine verdiği röportajda Oscar ödül törenindeki yakınlaşmalarının sadece “rol icabı” olduğunu itiraf etti.

İkili, Oscar ödülleri gecesi sahnede filmin “Shallow” şarkısını söylerken aralarındaki duygusal yakınlığın insanların aklında soru işareti bırakmasını planlamış. Gaga çıkan dedikodulardan neredeyse bir yıl sonra, “İnsanların birbirimize aşık olduğumuza inanmasını istemiştik” dedi.

Röportajında basının biraz “şapşal” olduğunu dile getiren Gaga, “Yani bir aşk hikayesi yarattık. Oyuncu ve şarkıcı olarak tabii ki insanların aşık olduğumuza inanmasını istedik. Oscar ödüllerinde de o aşkı hissetmelerini istedik. O gece ekranlara o şekilde çıkmak istedik ve bunun için günlerce çalıştık. Her şeyi planlamıştık. Sanırım baya iyi iş çıkardık” dedi.

Lady Gaga, Ridley Scott’ın yöneteceği bir filmde yer alacak. Gucci ailesinin hikayesine odaklanacak filmde Gaga, Maurizio Gucci’nin eşi Patrizia Reggiani’yi canlandıracak.

Bradley Cooper, dedikoduların çıktığı sırada Irına Shayk ile beraberdi. Çiftin Lea adında bir kızı bulunuyor. 44 yaşındaki Cooper ve sevgilisi Shayk, dört yıllık ilişkilerini aralarında süren anlaşmazlıklar nedeniyle bitirdi. Şimdilerde ise kızları Lea’nın velayet konusunda anlaşmaya varmaya çalışıyor.