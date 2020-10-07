Lady Gaga’dan kendi markası için üstsüz tanıtım! Ürünler gölgede kaldı

Lady Gaga’dan kendi markası için üstsüz tanıtım! Ürünler gölgede kaldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, kendisine ait kozmetik markası için kamera karşısına geçti. Gaga'nın verdiği üstsüz pozlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

ABD’li şarkıcı Lady Gaga, beyaz perdeden sonra bu kez de kozmetik dünyasındaki kariyerine ağırlık veren isimler arasına katıldı.

Haus Labs isimli bir marka yaratan Gaga, yeni ürünlerinin tanıtımı için de kolları sıvadı. Kendi markası için kamera karşısına geçen 34 yaşındaki şarkıcı birbirinden iddialı pozlar verdi.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda üstsüz olduğu dikkat çeken Gaga’nın etrafında markanın ürünleri yere saçılmış olarak görünüyor.

Gaga’nın fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, ünlü şarkıcının pozlarının ürünlerinin önüne geçtiği şeklinde eleştiriler de yapıldı.

2018’de ‘A Star is Born’ filmiyle uzun süre konuşulan Lady Gaga, film için bestelediği ‘Shallow’ şarkısıyla da Oscar ödülünün sahibi olmuştu.