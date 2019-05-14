Yasemin’in büyük kararsızlığı… Leke 6. yeni bölüm fragmanı geldi! (Leke 5. son bölüm izle)

Leke 5. yeni bölümü ile Kanal D'de seyirci karşısına çıktı. Leke 6. bölüm fragmanı da yayınlandı ve gelişmeler dikkat çekti. Leke 6. bölüm fragmanında, Teknede yaşanan olayda Arda da orada olduğundan Yasemin'i tanır. Yasemin ne yapacağını bilemez. Çünkü geçmişte yaşadığı talihsiz olayın Cem ile olan ilişkisini bozacağından korkar. Cem'den sakladığı bu sır onun geri çekilmesine yol açar. Yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? İşte Leke 5. yeni bölüm özeti ve 6. bölüm fragmanı...

Leke 5. yeni bölümü bugün yayınlandı. Leke 5. bölümünde; Yasemin’in Fischer ile yaşadığı tatsızlık Cem’i sarsarken, Mehmet ile Fischer’in konuşmalarına da şahit oluyor. Yasemin, Serpil’den Fischer ile toplantısının hesabını sorarken, Birkan Serpil’in masasının altına gizlice yerleştirdiği dinleme cihazıyla bütün konuşmalara şahit oluyor. Ferhan, Cem’i Yasemin’den uzaklaştırmak için onun ile ilgili duyumlarını Birkan ile paylaşırken, Birkan gece Cem ile buluşan Yasemin’in evine yine gizlice giriyor. Cem, Belkıs ile yüzleşiyor. Arda kendini ispat etmek için düzenlediği açılış partisine Cem ve Ferhan’ı çağırıyor. Gecede görevli olan Yasemin, Arda’nın kendisi için tezgahladığı büyük ve çirkin oyundan habersizdir. Leke dizisi 6 bölüm fragmanı geldi ve gelişmeler dikkat çekti. İşte 5. bölümde yaşananlar…

LEKE SON BÖLÜM FRAGMANI

LEKE 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 5. BÖLÜM ÖZETİ…

Serpil, Yasemin’e ek iş ayarladığını söyler. Yasemin çok sevinir. Yasemin işle ilgili detayları sorar. Serpil, Yasemin’in sorduğu sorular karşısında biraz sinirlense de belli etmez Yasemin’e “neden bu soruları soruyorsun? Ek iş istemiyor musun” der. Yasemin çok istediğini söyler. Serpil işin sonunda alacağı parayı da söyleyince Yasemin’in mutluluğu iki kat artar. Serpil’e teşekkür eder. Yasemin Serpil’in odasından çıkar. Masasına oturur çok mutludur. Bu sırada telefon çalar. Arayan Suat’tır. Murat’ın evden kaçtığını söyler. Yasemin şoke olur.

MURAT EKBER’İN YANINDA

Murat evden ayrıldıktan sonra yürüyerek Ekber’in mekanına gelir. Ekber Murat’ı gördüğünde ona burada ne işi olduğunu sorar. Murat’ın gözlerinden yaşlar dökülür. Ekber’e neden oraya geldiğini anlatır. Ekber, telefonla Cem’i arar ve olanları anlatır. Cem panikler. Hemen geleceğini söyler. Yolda Yasemin’i arar ve korkacak bir şey olmadığını Ekber’in yanında olduğunu söyler. yasemin rahatlamıştır. Ekber Cem’e Murat’ın neden kaçtığını anlatır. Yasemin Ekber’in yerine gelir. Murat ablasını görünce ona koşar ve boynuna sarılır.

BELKIS ARDA’DAN ÜMİDİNİ KESİYOR

Belkıs, Arda’nın arkadaşı ile oan muhabbetlerini görür. Ancak sesini çıkaramaz. Zerrin’in odasına girer. Zerrin’e Arda’nın durumunu sorar. Zerrin olan biteni anlatır. Belkıs Arda’yı Cem ile mukayese eder ve Arda için ümidini kaybettiğini anlatır. Cem, Yasemin ve Murat’ı Suat’ın evine bırakır. Yasemin’i Murat’ı bıraktıktan sonra bekleyeceğini söyler. Yasemin Murat’ı eve bırakır. Suat’a teşekkür eder. Bu sırada Murat cebinden bir mektup çıkarıp Yasemin’e verir. Yasemin mektubu Cem ile birlikte okur.

MEHMET’İN PLANI İŞLEMEYE BAŞLIYOR

Cem halası Ferhan ile akşam yemeği yerken telefonu çalar. Arayan Adalet’tir. Cem’e Mehmet’in Fischer ile görüşmesinden haberi olup olmadığını sorar. Cem şaşırır ve sebebini sorar. Adalet duyduklarını Cem’e anlatır. Cem “Sen nereden duydun?” diye sorunca. Adalet Aysun’dan öğrendiğini söyler. Aysun’un da Mehmet ve Pelin arasındaki konuşmayı duyduğunu ve Mehmet’in otelin restoranında Fischer için yer ayırttığını öğrendiğini anlatır. Cem Adalet’e teşekkür eder. Cem telefonu kapattıktan sonra hemen Mehmet’i arar. Mehmet’e nerede olduğunu sorar.

Mehmet de evde takıldığını söyler. Cem Mehmet’e Fischer’in toplantısı olduğunu söyleyince, Mehmet toplantıdan haberi olmadığını onun nerden duyduğunu sorar. Cem telefonu kapatacağı sırada Mehmet yeniden nereden öğrendiğini sorar. Cem bilmiyorum deyince Mehmet bu kez başka birilerini bulduklarını ve ikisini ekarte edip başka birini CEO yapacaklarını söyler. Cem “görüşürüz” diyerek telefonu kapatır. O sırada Mehmet’in yanında olan Pelin Cem’in kimden duyduğunu sorar. Pelin’in içi rahat değildir. “İnşallah elimizde patamaz bu mesele” der. Mehmet rahat olmasını söyler. Pelin, Mehmet’in neden bu kadar rahat olduğunu sorar. Ardından da “Başka bir işler çeviriyorsun” der. Cem halasından işi olduğunu bahane ederek müsade ister. Bu sırada Yasemin otele gelir. Fischer ile buluşur. Fischer’e herkesin nerede olduğunu sorar. O anlarda Cem de otele giriş yapar. Fischer Yasemin’in elini öperek “Çok güzelsin” der.

LEKE SON BÖLÜM İZLE

Fischer’in niyetini anlayan Yasemin hemen masadan kalkar. Yasemin, Fischer’dan duyduklarıyla şoke olur. Fischer olan biteni anlamaya çalışırken Yasemin’e engel olmak ister. Yasemin ona bir tokat atar ve restorandan çıkar. Yaşadığı olayın şokunu bir türlü atlatamayan Yasemin soluğu Nevin’in yanında alır. Gözyaşları içerisinde başından geçenleri olduğu gibi anlatır. Nevin, Cem’i üzmek istemeyen ve yaşadıklarını bu yüzden gizlemek zorunda kalan Yasemin’e yol gösterir. Yasemin’e “Bunların hiç biri senin suçun değil ki. Anlat, seni gerçekten seviyorsa anlat” der.

CEM MEHMET’İN KONUŞMASINI DUYUYOR

Cem, Mehmet’in otele giriş yaptığını görünce onu takip eder. Fischer ile buluşan Mehmet Yasemin ile yaşadıklarını ondan öğrenir. Yasemin’in ona tokat attığını öğrendiğinde ise ayrı bir keyif alır. Fischer’den ayrıldıktan sonra kendi kendine “sen iyi bir tokatla yırtmışsın, o kız bana neler neler yaptı” diye konuşur. Mehmet’in bu sözlerine Cem de kulak şahidi olur.