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Levent Üzümcü bu kez de üç nokta nedeniyle ifade verdi

Sanatçı Levent Üzümcü, bir kez daha tuhaf bir gerekçeyle ifadeye çağrıldı. Daha önce 'doların fiyatını yükselttiği' gerekçesiyle ifade veren Levent Üzümcü, bu kez Twitter paylaşımının sonuna 'üç nokta' eklediği için ifade verdi.

Güncellenme: 13:56, 18/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Levent Üzümcü bu kez de üç nokta nedeniyle ifade verdi

Levent Üzümcü, Twitter paylaşımının sonuna ‘üç nokta’ eklediği için ifade verdi.

Üzümcü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Mafyanın, katillerin, hırsızların, azmettiricilerin, rüşvetçilerin ellerini kollarını sallayarak dolaştığı ülkemizde az önce Anadolu Adliyesi’nde bir tweet’imin sonuna eklediğim üç nokta (…) yüzünden ifade verdim” ifadelerini kullandı.

Üzümcü daha önce de ‘doların fiyatını yükselttiği’ gerekçesiyle ifade verdiğini belirtmiş ve “3 yıl önce attığım bir tweet nedeniyle mali şubeye ifadeye çağırıldım. Sermaye piyasası şeysi, spekülasyon yapmak suretiyle doların fiyatını yükselttiğim gerekçesiyle benden şikâyetçi olmuş. O zaman dolar 6 kûsûr liraymış… Meğer başımıza gelenlerin sorumlusu benmişim ya len” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:13:49,