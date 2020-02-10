Leyla Kader İlhan kimdir? Leyla Kader İlhan nereli ve kaç yaşında?

Leyla Kader İlhan, 1970 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Hayat Yolunda dizisi ile gerçekleştiren Leyla Kader İlhan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Leyla Kader İlhan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Neriman Kurt karakterini canlandıran Leyla Kader İlhan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Leyla Kader İlhan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

LEYLA KADER İLHAN KİMDİR?

Leyla Kader İlhan, 23 Temmuz 1970 tarihinde Samsun’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayınlanan Hayat Yolunda dizisi ile yaşamış ardından, Aşkların En Güzeli, Senden Bana Kalan, Kara Yazı, Avlu gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde, Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Neriman karakterine hayat veren Leyla Kader İlhan, 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcudur.

Leyla Kader İlhan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Ramo (Neriman) (TV Dizisi)

2018 – Avlu (Meral) (TV Dizisi)

2017 – Seven Ne Yapmaz (Aliye Ekinsoy) (TV Dizisi)

2017 – Kara Yazı (Esma) (TV Dizisi)

2015 – Senden Bana Kalan (Sinema Filmi)

2014 – Hayat Yolunda (TV Dizisi)