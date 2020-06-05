Linet’ten bir havuzbaşı pozu daha…

Geçirdiği değişimle son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Linet, yaptığı paylaşımla yaza hazır olduğunun sinyalini verdi.

Kısa bir süre önce havuzbaşında çektirdiği fotoğraf ile dikkatleri üzerine çeken ve kalça estetiği olduğu yönünde iddiaların ortaya atılmasına neden olan Linet, katıldığı bir canlı yayında bunun doğru olmadığını sadece gün batarken çekilmiş bir karenin takipçilerinin yanılmasına neden olduğunu söylemişti.

Katıldığı programda ayağa kalkarak kalçasına herhangi bir müdahale yapılmadığını da gösteren Linet bu defa bikini ile çekilmiş bir karesini Instagram hesabından paylaştı.

Başarılı şarkıcı paylaşımını üç adet güneş emojisi ile süslemeyi tercih etti.