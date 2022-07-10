Mabel Matiz: Bildiğim yoldan şaşmam

Yeni şarkısı 'Karakol'un klibi gericiler tarafından hedef gösterilen şarkıcı Mabel Matiz, Bodrum'daki konserinde "Bizi zora da koysalar cana da koysalar bildiğim yoldan şaşmam" ifadesini kullandı.

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Mabel Matiz ve ‘Karakol’ şarkısının klibi, Twitter’da açılan “#MabelMatizHaddiniBil” başlıklı etiketle birlikte LGBTİ+ üzerinden hedef gösterilmişti.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı da şarkının klibiyle ilgili “RTÜK, Mabel Matiz’in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak ‘yayınlamamalarını’ yoksa olacaklar konusunda aba altından sopa gösterdi” ifadelerini kullanmıştı.

Önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da konser veren Mabel Matiz, ‘Karakol’u hayranlarıyla seslendirdikten sonra “Kısa zamanda hepinizin şarkıyı bu kadar benimsemesi beni çok duygulandırdı. Şarkıyı yazalı 9 ay oldu. Bunca zaman nasıl içimde tuttum bilmiyorum. Bugüne kısmet oldu, sizde hemen kucakladınız, sarmaladınız sağ olun. Bizi zora da koysalar cana da koysalar bildiğim yoldan şaşmam” dedi. (İHA)

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