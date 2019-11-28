MasterChef Türkiye eleme adayları: MasterChef’te eleme günü değişikliği!

MasterChef Türkiye'de final adım adım yaklaşırken kim elendi, sorusu da merak konusu oluyor. MasterChef'te eleme adayları belirlendi fakat eleme dün akşam yapılmadı. Bu hafta değişiklik yapılarak eleme cuma akşamı yapılacak. Peki Masterchef eleme adayları kimler?

MasterChef son bölümde çeşitli mantı türlerinin 15 dakikada hazırlanması istendi. Kayseri, Sinop, Hingel ve tepsi mantısı yapıldı ve ardından eleme adayları belirlendi. İşte MasterChef eleme adayları…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununda her iki takım da mantı çeşitleri ile büyük büyük bir sınav verdi. Kırmızı ve mavi takımın mantılarını değerlendiren şefler, mavi takımın yaptığı yemekleri beğenerek dokunulmazlık ödülünü takdim etti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: RIFAT, GÜZİDE, BATUHAN ve KIVANÇ

MasterChef'te bu hafta eleme oyunu Cuma akşamı yayınlanacak.

MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK

Dokunulmazlığı hiç kimse alamadı. Takım kendi içinde oylama yaptı BATUHAN ve KIVANÇ eleme adayları oldu.

MASTERCHEF BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK

Dokunulmazlığı kazanan isim: EKİN

Ekin’in belirlediği isim: RIFAT

Takımın oylama sonucu belirlediği isim: GÜZİDE