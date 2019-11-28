MasterChef Türkiye eleme adayları: MasterChef’te eleme günü değişikliği!

MasterChef son bölümde çeşitli mantı türlerinin 15 dakikada hazırlanması istendi. Kayseri, Sinop, Hingel ve tepsi mantısı yapıldı ve ardından eleme adayları belirlendi. İşte MasterChef eleme adayları…
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef dokunulmazlık oyununda her iki takım da mantı çeşitleri ile büyük büyük bir sınav verdi. Kırmızı ve mavi takımın mantılarını değerlendiren şefler, mavi takımın yaptığı yemekleri beğenerek dokunulmazlık ödülünü takdim etti.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: RIFAT, GÜZİDE, BATUHAN ve KIVANÇ
MasterChef'te bu hafta eleme oyunu Cuma akşamı yayınlanacak.
MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK
Dokunulmazlığı hiç kimse alamadı. Takım kendi içinde oylama yaptı BATUHAN ve KIVANÇ eleme adayları oldu.
MASTERCHEF BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK
Dokunulmazlığı kazanan isim: EKİN
Ekin’in belirlediği isim: RIFAT
Takımın oylama sonucu belirlediği isim: GÜZİDE