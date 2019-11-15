MasterChef’te kim elendi? Elenen isim sinirlendi: Keşke tabak yapmasaydım!

MasterChef'in 14 Kasım Perşembe günü yayınlanan bölümünde yarışmacılardan Ekin, Mustafa, Alican ve Yasin eleme potasında yarıştılar. Eleme potasında yer alan Alican, Mustafa, Ekin ve Yasin, Somer Şef'in hazırladığı dil balığından oluşan yemeği en iyi şekilde yapabilmek için kıyasıya bir rekabet içine girdi. İşte MasterChef'te elenen isim...

MasterChef Türkiye dün akşam veda gecesi ile ekrana geldi. Bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te duygu dolu anlar yaşandı. Eleme oyununda birinci Ekin, ikinci ise Yasin oldu. Geriye Alican ve Mustafa kaldı. Yasin gözyaşlarına engel olamadı. İşte MasterChef son bölümde elenen isim…

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Dört isim arasından yemeği en iyi yapan kişi Ekin oldu. Ardından Yasin eleme potasından çıktı. Mustafa, “Alican'ın tabağı benimkinden iyi değildi.” diyerek şeflere tepki gösterdi. Mustafa'ya Mehmet Şef “Bugüne kadar MasterChef adaletliydi de bundan sonra mı adaletli değildi” şeklinde cevap verince, Mustafa önlüğünü çıkarıp stüdyoyu terk etti.

‘KEŞKE TABAK YAPMASAYDIM’

Elendiğini öğrenen Mustafa isyan etti: Üzgünüm keşke tabak yapamasaydım da gitseydim. Burda Alican’ın hiç bir şekilde tabağı benim tabağımın önüne geçemezdi. Burda görselliğe önem vermiyorsanız niye benden görsel bir şey istediniz. Keşke ben buraya başvurmasaydım, kimse beni tanımasaydı.

Bu sözler üzerine Mehmet Yalçınkaya “Bugüne kadar kaç kişi elendi. 9 kişi… Bugüne kadar Masterchef adaletliydi, sen elenince mi adaletsiz oldu” dedi.

BÜYÜK TEPKİ

Mehmet Yalçınkaya’nın söylediklerine daha da bozulan Mustafa Aydın, bir terbiyesizlik daha yaptı. Mehmet Şef’in konuşmasını tamamlamasını beklemeden önlüğünü çıkardı.

