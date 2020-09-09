MasterChef’te kim kazandı, eleme adayları kimler? MasterChef Furkan gözyaşlarına boğuldu!

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında heyecanın dozu artıyor. Yarışmanın bu geceki yeni bölümünde tansiyon yükseldi. Kırmızı takım ile mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık yarışması nefesleri keserken, mavi takımdan Furkan'ın gözyaşları içerisinde stüdyoyu terk etmesi geceye damgasını vurdu. İşte MasterChef'te gecenin kazananı ve eleme adayları...

TV8’de yayınlandığı her gün büyük ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye 2020’nin yeni bölümünde takımlar dokunulmazlık oyunu için ter döktü. Kırmızı ve mavi takımların dokunulmazlık oyunu sonrasında ise bireysel dokunulmazlık bölümüne geçildi. Gecenin sonunda ise bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ve iki eleme adayı belirlendi.

MasterChef’in son bölümünde en dikkat çeken olay ise mavi takım yarışmacısı Furkan’ın Mehmet Şef ile girdiği dialog sonrası ağlayarak stüdyoyu terk etmesi oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIK HEYECANI!

MasterChef Türkiye 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde takımlar dokunulmazlığı kazanabilmek adına mücadele etti. Şeflerin verdiği yemekleri en iyi şekilde hazırlayan takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamaktan kurtuldu. Bu takım şeflerin oyları sonrasında kırmızı takım seçildi.

MasterChef Türkiye’nin 4. haftasının ilk dokunulmazlık oyunu oynanırken mavi takım büyük bir şanssızlık yaşadı. Tadım kaşığını yıkamadan çorbasına koyan Duygu’nun bu hatası şeflerin gözünden kaçmadı. Mehmet Şef görüntülerin izlenmesinin ardından mavi takımın çorbasına el koydu.





BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takımların dokunulmazlık oyunu sonrasında, mavi takım bireysel oyunda yarıştı. Şefler bireysel dokunulmazlıkta yapılacak yemeği “Ördek gözleme” olarak açıkladı. Mavi takımın bireysel oyunda gözlemeyi en iyi yapan üç yarışmacı Esra, Berker ve Emir olarak seçildi. Üç yarışmacıdan bireysel dokunulmazlığı kazanan ise Berker oldu. Berker böylece haftanın ilk eleme adayını belirlemeye hak kazandı ve Duygu ismini söyledi.

FURKAN NEDEN AĞLADI?

MasterChef’te gecenin en dikkat çeken olaylarından biri Furkan’ın gözyaşlarını tutamayarak stüdyodan ayrılması oldu.

MasterChef Türkiye’de bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası şefler tadım yaparken sezonun en gergin anları yaşandı. Tabağını yetiştirememesine rağmen şeflerin önüne götüren Furkan Mehmet Şef’in gazabına uğradı. Sert eleştirilerin ardından gözyaşlarını tutamayan genç yarışmacı Furkan şeflerden izin aldıktan sonra stüdyodan ayrıldı.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlık oyunları sonrasında mavi takım kendi arasında eleme adayı belirlemek için oylama yaptı. Haftanın ilk eleme adayını Berker, Duygu olarak belirlemişti. Oylama sonucunda ise en çok oy alan isim Furkan oldu ve haftanın ikinci eleme adayı seçildi.