Matrix konusu ve oyuncuları… Matrix ne zaman çekildi?
Matrix bir döneme damga vurmuş yapımlar arasında yer alıyor. Üçleme olarak devamı da olan Matrix’in ilk bölümünün konusu ve oyuncuları şu şekilde…
MATRIX KONUSU
Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik… Biri rüya, diğeri ise Matrix! Neo,son derece tehlikeli bir adam olan Morpheus'un gerçeği bildiğine inanmaktadır. Bir gece Neo, kendisini başka bir dünyaya götürebilecek güzel yabancı Trinity ile tanışır. Bu kızın götüreceği dünyada, Neo Morpheus'u bulacak ve Matrix hakkında bir şeyler öğrenecektir. Neo, Tam olarak kavrayamadığı şeylerin yaşamını kontrol ettiğini biliyor…
Oyuncular
Keanu Reeves
Rolü : Thomas A. Anderson/Neo
Laurence Fishburne
Rolü : Morpheus
Carrie-Anne Moss
Rolü : Trinity
Hugo Weaving
Rolü : Agent Smith