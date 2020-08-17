Matrix konusu ve oyuncuları… Matrix ne zaman çekildi?

Matrix 1999 yılında vizyona girmiş olmasına rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Bilim kurgu içerikli senaryosuyla çığır açan filmlerden olan Matrix'in konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde yer alıyor...

Matrix bir döneme damga vurmuş yapımlar arasında yer alıyor. Üçleme olarak devamı da olan Matrix’in ilk bölümünün konusu ve oyuncuları şu şekilde…

MATRIX KONUSU

Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik… Biri rüya, diğeri ise Matrix! Neo,son derece tehlikeli bir adam olan Morpheus'un gerçeği bildiğine inanmaktadır. Bir gece Neo, kendisini başka bir dünyaya götürebilecek güzel yabancı Trinity ile tanışır. Bu kızın götüreceği dünyada, Neo Morpheus'u bulacak ve Matrix hakkında bir şeyler öğrenecektir. Neo, Tam olarak kavrayamadığı şeylerin yaşamını kontrol ettiğini biliyor…

Oyuncular

Keanu Reeves

Rolü : Thomas A. Anderson/Neo

Laurence Fishburne

Rolü : Morpheus

Carrie-Anne Moss

Rolü : Trinity

Hugo Weaving

Rolü : Agent Smith