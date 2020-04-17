Medcezir konusu ve oyuncuları… Medcezir ne zaman çekildi?

Medcezir, Josh Schwartz tarafından yaratılmış Amerikan yapımı The O.C. dizisinden uyarlanmıştır. Dizinin baş rolünde İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde büyüyen Yaman Koper karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy ve zengin bir ailenin kızı olan Mira Beylice’yi canlandıran Serenay Sarıkaya yer aldı. İşte konusu…

MEDCEZİR KONUSU

Yaman, İstanbul’un kenar mahallelerinden biri olan Tozludere’de yaşamaktadır. Abisi Kenan’ın kendi doğum gününde çaldığı bir arabanın içerisinde olduğu için tutuklanmıştır. Sonrasında Avukat Selim Serez, Yaman’a avukatlık yapmaya başlamıştır. Abisiyle birlikte mahkemeye çıkan Yaman beraat etmiş ancak abisi hapse girmiştir. Annesi ve üvey babasıyla yaşayan Yaman, annesi tarafından evden kovulmuştur. Bunun üzerine Yaman’da kendi geçliğini gören ve geleceğinin parlak olacağını düşünen Selim Serez, onu kendi yaşadıkları yer olan Altınkoy’a götürmüştür. Selim, Yaman’ın evde bahçıvan olarak çalışacağını söyleyerek eşi Ender’i, Yaman’ın kalması için ikna etmiştir. Burada yan komşuları Mira Beylice ile tanışan Yaman, kendisini Selim’in yeğeni olarak tanıtmıştır. Zamanla Yaman’ın aslında Selim’in yeğeni değil araba hırsızı olduğu ortaya çıkmıştır. Mira ise aslında aşık olmadığı sevgilisi Orkun’la birlikte olmasına rağmen Yaman’dan hoşlanmaya başlamıştır. Mert ise Mira’nın en yakın arkadaşı Eylül’ü sevmektedir ancak Eylül bundan habersizdir. Mira ile Yaman’ın sevgili olmalarının ardından Orkun, Mira’yı ondan çaldığını düşünerek Yaman’dan intikam almak için uğraşmaktadır. Eylül ise ilk başlarda Mert’i küçümsese de zamanla ona aşık olmuştur. Mira’nın beynindeki tümor ise yaşamını belirleyen bir faktördür. Mira’nın piyano dersi aldığı hocası Tan Mira’ya aşıktır ancak Mira bundan habersizdir. Tan’ın Mira’yı kaçırmasının ardından ortaya çıkan bu gerçek sonrasında Tan ölmüştür. Kenan ise Altınkoy’da kalıcı olabilmek için Mira’nın annesi Sude ile bir ilişki yaşamaya başlamıştır. Yaman’ın babasının mafya babası Turunç Nadir’e yaptıklarını Yaman ve Kenan’a ödetmek isteyen Nadir’in Altınkoy’a yerleşmesiyle herkesin hayatı değişmiştir. Mira’nın annesi geleceğini sağlama almak için Ender’in babası Asım Şekip Kaya ile evlenmeye karar vermiştir. Düğün günü Selim, Ender’in başka birisiyle aşk yaşadığını öğrenmesinin ardından Ender’le konuşmak için arabayla düğünden ayrılmıştır. Ancak araba uçuruma yuvarlanmış ve Ender ölmüştür.

MEDCEZİR OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy Yaman Koper

Serenay Sarıkaya Mira Beylice

Barış Falay Selim Serez

Mine Tugay Ender Serez

Taner Ölmez Mert Asım Serez

Hazar Ergüçlü Eylül Buluter

Metin Akdülger Orkun Civanoğlu

Şebnem Dönmez Asude Sude Beylice

Defne Kayalar Sedef Kaya

Murat Aygen Faruk Beylice