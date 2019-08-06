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Mehmet Ali Erbil hastanede görüntülendi
Mehmet Ali Erbil hastanede görüntülendi
Uzun bir süre yoğun bakımda yattığı hastaneye dün kontrol amaçlı giden Mehmet Ali Erbil, hastane çıkışı görüntü alan muhabirlerle şakalaştı.
Emre ÇEVİK
Magazin 6 Ağustos 2019 - 07:20

258 gün tedavi gördüğü hastaneden geçtiğimiz ay taburcu olan Mehmet Ali Erbil, dün kontrol için yine aynı hastaneye geldi. Yaklaşık 15 dakika kaldığı hastaneden tekerlekli sandalye ile çıkan Mehmet Ali Erbil, “Kaşıntım vardı. O yüzden geldim” diyerek espri yaptı.

Kurban Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne alacağını belirten ünlü şovmen, “Sahneye çok özledim. Bayram'da bol bol konuşuruz” dedi.

Yardımcıları tarafından aracına bindirilen Erbil'in ayağındaki denge bilekliklerinin hala takılı olduğu görüldü.

Son güncelleme: 07:21 - 06.08.2019
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