Mehmet Ali Erbil hastanede görüntülendi

258 gün tedavi gördüğü hastaneden geçtiğimiz ay taburcu olan Mehmet Ali Erbil, dün kontrol için yine aynı hastaneye geldi. Yaklaşık 15 dakika kaldığı hastaneden tekerlekli sandalye ile çıkan Mehmet Ali Erbil, “Kaşıntım vardı. O yüzden geldim” diyerek espri yaptı.

Kurban Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne alacağını belirten ünlü şovmen, “Sahneye çok özledim. Bayram'da bol bol konuşuruz” dedi.

Yardımcıları tarafından aracına bindirilen Erbil'in ayağındaki denge bilekliklerinin hala takılı olduğu görüldü.