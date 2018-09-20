Meleklerin Aşkı 11. bölümde final yapıyor! Meleklerin Aşkı final izle!

Show TV'nin Meleklerin Aşkı dizisi bu akşam 11. bölümü ile final yapıyor. Başrollerinde usta oyuncu Oya Başar, Gülper Özdemir ve Berkay Hardal'ın yer aldığı dizi yaz boyuncu ekranlara geldi. Peki Meleklerin Aşkı neden final yapıyor? Haberimizden dizinin final bölümünü izleyebilirsiniz.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Meleklerin Aşkı neden final yapıyor? Kanaldan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Yaz dizileri yüksek reyting aldığı zaman kışın da yayınlanmaya devam ediyor. Meleklerin Aşkı’nın devam edebilmek için yeterli reytingi alamadığı tahmin ediliyor.

MELEKLERİN AŞKI FİNAL İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Meleklerin Aşkı’nın 10. Bölümünde; Melek, büyük bir hayal kırıklığıyla eve döner. Masal, daha başlamadan bitmiş; esas oğlan onu daha yolun başındayken terk etmiştir. Melek, öyle zannetmektedir. Hâlbuki Yağmur, Ekrem'in kumpasıyla rehin alınmıştır. Yağmur, tek silahı olan aşkıyla oradan kurtulmayı başarmış, eve dönmüştür. Fakat Melek artık ona inanmamaktadır.

Çünkü Ekrem, Rukiye ile Yağmur'un tüm planlarını deşifre etmiş, Yağmur'un bir kez daha Melek'in gözünden düşmesini sağlamıştır. Melek artık hiç kimseye güvenmemektedir. O yüzden Almanya'ya kesin dönüş yapmak üzere yola çıkar. Yağmur, bu kez kimsenin sözünü dinlemez, yalnızca kalbinin sesini dinler. Melek'i ne olursa olsun kendisine inandıracaktır.

Nitekim öyle olur. Defalarca hayatını kurtardığı kızın gözlerinin içine bakar ve ona aşkını ilan eder. Melek de ilk kez kendisini Yağmur'un kollarına bırakır. Genç âşıklar artık sevgilidir. Fakat bunu herkesten saklayacaklardır. Bunun en önemli sebebi de Ekrem faktörüdür. Önceden aşkını saklayan Yağmur, şimdi de ilişkisini saklamak zorundadır.

İki âşık, aynı evin içinde adeta köşe kapmaca oynamaya başlar. Necmettinlerin meditatif tatili, işkence olmaya devam etmektedir. Hatta işkence boyut değiştirir. Çekilmezler bir belanın ortasındadır. Buldukları sahipsiz karavan, başlarını büyük bir belaya sokar.

Necmettin, ailesini kurtarmak için belaya gözü kapalı atlar. Karavanı, gitmesi gereken yere götürecek, çocuklarını rehin olmaktan kurtaracaktır. Fakat hiçbir şey planladıkları gibi gitmez, Necmettin'le Melike, suçüstü yakalanırlar.