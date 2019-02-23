Melisa Emirbayer kimdir? Survivor Melisa Emirbayer kaç yaşında?

Survivor Türkiye takımında yarışacak olan Melisa Emirbayer, izleyiciler tarafından en çok araştırılan isimlerin başında geliyor. Birçok Türkiye şampiyonluğu ve rekorları olan milli bir yüzücü Melisa Emirbayer yarışmalarda iddialı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Peki, Survivor Melisa Emirbayer kimdir?

Survivor'da dokunulmazlık ve ödül oyunlarının yanı sıra ada yaşantısı ile de dikkat çeken Melisa Emirbayer Survivor’a İzmir'den katıldı. Survivor 2019’da Türkiye kadrosu içinde Yunanistan takımına karşı mücadele eden Melisa Emirbayer yüzücü kimliği ile tanınıyor. Peki Melisa Emirbayer kimdir? İzleyenler tarafından merak edilen Melisa Emirbayer kaç yaşında? İşte merak edilen tüm soruların cevapları…

MELİSA EMİRBAYER KİMDİR?

2 Kasım 1995 İzmir doğumlu Melisa Emirbayer, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi ve hiperaktifliği sonucu yüzme sporu ile tanıştı. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu.

Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu. 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı.