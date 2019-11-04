Meltem Miraloğlu’ndan Amerika paylaşımı

Türkiye’de uzun bir süre film ve dizi teklifi almayınca şansını yurt dışında denemek isteyen ve Amerika’ya giden Meltem Miraloğlu, burada işler istediği gibi gitmeyince zor günler yaşamış ve kurtuluşu 80 yaşındaki Patrick ile evlenmekte bulmuştu. Kendisini evlatlık olarak almış olan Patrick’le evlendiği haberleri Türkiye’de duyulunca uzun süre magazin gündemini meşgul eden Meltem Miraloğlu’nun bu evliliği bir zorunluluktan yaptığı şeklindeki iddiaların ardı arkası kesilmeyince Instagram hesabından açıklama yapma gereği hissetti.

“AMERİKA’YA GELMEK EN DOĞRU KARARIM OLDU”

Instagram hesabından paylaştığı ve son derece üzgün göründüğü videonun ardından kendisi hakkında endişe duyulduğu ve çok mutsuz olduğu yönünde haberler yapılan Meltem Miraloğlu, bu haberler çıktıktan kısa bir süre sonra yeni bir paylaşımda bulundu. Zafer işareti yaparken çekilmiş gülümsediği bir fotoğraf karesini sevenlerine ulaştıran Meltem, yeni hayatıyla ilgili şu satırları yazdı: “Hayatımda aldığım en doğru karar Amerika'ya gelmekti. Amerika'yı ve Amerikalıları çok seviyorum. Bu düşüncem ölene kadar bakidir. Sevgi ve saygılarımla”