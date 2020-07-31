Menajerimi Ara 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara dizisi ne zaman başlıyor?

"Call May Agent" adıyla dünya çapında izleme rekorları kıran dizinin Türkiye uyarlaması, Menajerimi Ara 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara dizisinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Dizinin başrollerinde ise Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman gibi isimler yer alıyor. Peki Menajerimi Ara dizisi ne zaman başlıyor? İşte Menajerimi Ara 1. bölüm fragmanı izleme ekranı...

Star Tv ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak olan Menajerimi Ara dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler yer alıyor. İşte Menajerimi Ara ilk bölüm fragmanı…

MENAJERİMİ ARA İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Star'da yakında seyircisi ile buluşacak olan ‘Menajerimi Ara'nın ikinci tanıtımı yayınlandı. Çok yakında Star TV ekranında yayınlanacak dizinin yeni tanıtımında seyirci menajerlerin dünyasına adım atan Dicle'nin (Ahsen Eroğlu) hikayesine tanık oluyor.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle heyecanla beklenen ‘Menajerimi Ara' dizisinin geri sayımı devam ediyor.

Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

Ali Bilgin'in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan ‘Menajerimi Ara' dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.

Çok yakında Star TV ekranında seyirciyle buluşacak dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.