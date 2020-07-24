Mert Fırat’tan tedbirli alışveriş

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve yardımcısı ile birlikte alışverişin keyfini çıkaran Fırat, aracını beklediği sırada gazeteciler tarafından görüntülendi.

Geçtiğimiz haftalarda Eşi İdil Fırat ile çıktığı Bodrum tatilinde görüntülenen başarılı oyuncu, sahibi olduğu tiyatroda açıkhava sahnelerinin başlaması ile birlikte soluğu İstanbul’da aldı.

Alışveriş turunu aldığı tedbirler ile güvenli bir şekilde yapan Mert Fırat aracının gelmesi ile birlikte muhabirlere teşekkür ederek alışveriş merkezinden ayrıldı.