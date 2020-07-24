Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Mert Fırat’tan tedbirli alışveriş
Mert Fırat’tan tedbirli alışveriş
Baba olmaya hazırlanan yakışıklı oyuncu Mert Fırat önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.
Magazin 24 Temmuz 2020 - 12:01

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve yardımcısı ile birlikte alışverişin keyfini çıkaran Fırat, aracını beklediği sırada gazeteciler tarafından görüntülendi.

Geçtiğimiz haftalarda Eşi İdil Fırat ile çıktığı Bodrum tatilinde görüntülenen başarılı oyuncu, sahibi olduğu tiyatroda açıkhava sahnelerinin başlaması ile birlikte soluğu İstanbul’da aldı.

Alışveriş turunu aldığı tedbirler ile güvenli bir şekilde yapan Mert Fırat aracının gelmesi ile birlikte muhabirlere teşekkür ederek alışveriş merkezinden ayrıldı.

Etiketler