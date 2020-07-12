Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında, mesleği nedir?

Mert Yazıcıoğlu, oyunculuk kariyerine ilk olarak Kayıp Şehir adlı dizideki Furkan karakteriyle başladı. Dedemin İnsanları ve İyi Oyun filmlerinde de rol alan genç oyuncu son olarak ise Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde rol alıyor. İşte Mert Yazıcıoğlu'nun hayatı hakkındaki bilgiler...

Son günlerde magazin gündeminde adı sıkça geçen Mert Yazıcıoğlu’nun hayatı da merak edilmeye başlandı. Genç oyuncu çeşitli dizi ve filmlerde rol alırken bu yıl Netflix’te yayınlanmaya başlayan Aşk 101 adlı diziyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında ve nerelidir?

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

Mert Yazıcıoğlu 10 Mayıs 1993 İstanbul doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümüne kayıt yaptırdı.

Yazıcıoğlu, bir arkadaşının oynadığı dizi setine gittiğinde, oyuncu olmaya ilişkin ilk adımı atmıştır. Öncelikle Sumru Onat’ın kurduğu Cast 33 ajansıyla ve daha sonra Ümit Çırak ile tanışmıştır. Ümit Çırak’tan 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almaya başladı. Bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Dedemin İnsanları adlı filmle, oyunculuğa başladı.

2013 yılında FOX TV ekranlarında yayımlanan; başrolü Ece Uslu, Özcan Deniz, Ayça Ayşin Turan gibi isimlerin olduğu Karagül adlı dizide “Baran Şamverdi” karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide “Fırat” karakterini, Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı dizide ise “Korkut” karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan İyi Oyun adlı Sinema filminde “Cenk” karakterini canlandırmıştır. 2018 Ekim ayından itibaren Kanal D’de yayımlanmış olan Bir Litre Gözyaşı adlı dizide “Mahir Yetkin” karakterini canlandırmıştır. Netflix’te yayımlanan Aşk 101 dizisinde “Sinan” rolünü oynadı.