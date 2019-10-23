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Merve Boluğur’a şantaj yapan kişiye takipsizlik!
Merve Boluğur’a şantaj yapan kişiye takipsizlik!
Son zamanlarda ekranlardan uzakta olan oyuncu Merve Boluğur'a, yapılan "çıplak fotoğraflı şantaj" soruşturmasında, başarılı oyuncunun delil sunmadığı gerekçesiyle mahkeme takipsizlik kararı verdi.
Magazin 23 Ekim 2019 - 14:18

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, Mayıs ayında kendisine cep telefonuyla ‘Elimde müstehcen fotoğrafların var, para vermezsem yayarım’ şeklinde mesaj gönderildiğini iddia ederek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. ‘Genel Soruşturma Bürosu’nca yapılan soruşturmada, mesajın gönderildiği numaranın yurt dışında kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

MESAJLARI GÖSTEREMEDİ!

Savcılıkça dosyaya delil sunması için çağrılan Boluğur, kendisine gönderilen mesajları delil olarak sunmadı. Dosya, takipsizlik kararıyla sonuçlandı. DHA

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Son güncelleme: 14:24 - 23.10.2019
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