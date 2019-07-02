Merve Büyüksaraç ve Acun Ilıcalı arasındaki dava ocak ayında sonuçlanmıştı! Acun paranın nereye gideceğini açıkladı

Merve Büyüksaraç ve Acun Ilıcalı arasındaki dava ocak ayında sonuçlanmıştı! Acun paranın nereye gideceğini açıkladı

Survivor Türkiye Yunanistan'ın finalinde Acun Ilıcalı, Merve Büyüksaraç ile ilgili olan mahkemenin kazanıldığını hatırlattı. Kazanılan 25 bin TL tutarındaki tazminat ise hayır kurumlarına bağışlanacak.

Manken ve model Merve Büyüksaraç 2012 senesinde katıldığı Survivor yarışmasıyla alakalı çeşitli iddialarda bulunmuştu. Büyüksaraç hatta o dönem, yarışmada yemek verildiğini belirtmişti. Bu iddiaların ardından medya patronu Acun Ilıcalı, manken hakkında tazminat davası açarak iddiaları yalanlamıştı. Görülen davada sona gelindi.



MAHKEME ACUN'U HAKLI BULDU

Manken Merve Büyüksaraç 2012 Survivor’ı sonrası, Survivorla ilgili çeşitli iddialarda bulunmuş ve Acun Ilıcalı’nın büyük tepkisini çekmişti. İddiaların, kendilerini karalamak için uydurulan yalanlar ve iftiralar olduğunu söyleyen Ilıcalı, o dönem Büyüksaraç’a avukatı aracılığıyla tazminat davası açmıştı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin bugün verdiği kararla Acun Ilıcalı haklı bulundu.

MERYE BÜYÜKSARAÇ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme Merve Büyüksaraç’ı 25 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti. Böylece o dönem çok konuşulan Acun Ilıcalı, Merve Büyüksaraç davası sonlanmış oldu.