Merve Oflaz: Evi temizlemek için geldim

Haftaya dizi çekimlerinin başlayacağını söyleyen ve birçok sektör gibi pandemi döneminde çalıştıklarını anlatan Oflaz “Alaçatı’ya gidiyorum. Pandemi döneminde biz çalıştık; bir ay kadar evde kaldık, bu durum biraz da fırsat oldu, herkes ailesiyle vakit geçirdi, evde vakit geçirmeyi öğrendi umarım büyük dersler çıkarmışızdır. Alaçatı’daydım dizi başlayacak diye gittim evi temizledim şimdi tekrar Alaçatı’ya dönüyorum; haftaya da dizimiz başlıyor. Bu dönemde çalışmak tabii ki zordu risk aldık bir yandan çalışmak zorundayız, sadece biz değil bu dönemde çok insan çalıştı hizmet sektörü de öyle. Önlemleri alınca sorun olmuyor” diye konuştu.

“ERKEK ÇOCUKLARINA ELİNİN KİRİDİR YAPARSIN DEMEYİN”

Oflaz ayrıca son dönemde yaşanan şiddet olayları ile ilgili olarak anne ve babaların özellikle erkek çocuklarına doğru eğitmeleri gerektiğini anlatıp şu sözleri kullandı:

“Kadına şiddet, hayvana şiddet artık sinirlerimiz tepemizde. Ben anne ve babalara çok sinirleniyorum hep şunu söylüyorum; ‘sizleri kim büyüttü?’ Anneler babalar, özellikle erkek çocuklarını ne olursa olsun hani ‘elinin kiri yaparsın’ bu şekilde cesaretlendirerek büyüttükleri sürece bunlar olacak. Anneler babalar başta, ikinci olarak da çevresel faktörler de bu şiddet psikolojisinin oluşmasına neden oluyor”