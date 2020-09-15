Merve Özbey kimdir? Merve Özbey’in eşi kim?

Merve Özbey, seslendirdiği şarkılar sayesinde milyonlarca hayran kitlesine sahip... 2020 yılının Şubat ayında Kenan Koçak ile dünya evine giren Özbey'in, kınası ve düğünü çok konuşulmuştu. Şu sıralar anne olmaya hazırlanan Merve Özbey sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kız bebek beklediğini açıkladı. Bu gelişmeler sonrasında Merve Özbey ve eşi Kenan Koçak'ın hayatı ise ilgi konusu oldu.

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi, aslen Erzurum’ludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey’i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. Şarkıcı Utku’nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Özbey’i dinleyen Gündeş birkaç şarkı daha söylemesini rica ettikten sonra “Vokalim olmak ister misin?” diye sordu. Teklifi kabul eden Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı.

Demet Akalın’ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay’la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey’e demo kaydı yaptı.2012 yılında Kınay’ın çıkardığı Proje albümünde “Duman” şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey’in ilk kez duyulmasını sağladı.2013 yılında Kınay’ın ikinci albümü olan Proje 2’de “Helal Ettim” şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.

2015 yılının Temmuz ayında Özbey’in ilk albümü Yaş Hikayesi piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay’a ait olan “Yaş Hikayesi” oldu.Şarkı Türkiye resmi listesi’nde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. Albümün ikinci video klibi ise “Topsuz Tüfeksiz” şarkısına çekildi.

MERVE ÖZBEY’İN SOLO ALBÜMLERİ

Solo albümler

Yaş Hikayesi (2015)

MERVE ÖZBEY’İN KONUK OLDUĞU ALBÜMLER

Proje (Erdem Kınay albümü) – 2012

Proje 2 (Erdem Kınay albümü) – 2013

Musa Eroğlu ile Bir Asır – 2015

Klipler[değiştir | kaynağı değiştir]

“Duman (feat. Erdem Kınay)”

“Helal Ettim (feat. Erdem Kınay)”

“Yaş Hikayesi”

“Topsuz Tüfeksiz”

“Vicdanın Affetsin”

“Boynun Borcu”

MERVE ÖZBEY’İN ALDIĞI ÖDÜLLER

2013 3.Pal Fm Müzik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı

19.Siyaset Dergisi Ödülleri Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı

Haliç Üniversitesi 2013’ün En’leri Ödülleri En İyi Şarkı (Helal Ettim)

2014 Yeditepe Üniversitesi 2.Dilek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı

2015 Haliç Üniversitesi 2015’in En’leri Ödülleri En İyi Single (Yaş Hikayesi)

Yeditepe Üniversitesi 4.Dilek Ödülleri Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı

Yılın En İyi Şarkısı (Yaş Hikayesi)

En İyi Şarkı (Yaş Hikayesi)

MERVE ÖZBEY’İN EŞİ KENAN KOÇAK KİMDİR?

Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak 1 Ocak 1983 İstanbul doğumlu. Maltepe Üniversitesi’nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürmektedir.