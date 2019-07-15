Mesut Özil’den bir örnek hareket daha…

Amine Gülşe ile 7 Haziran’daki düğününde, düğün hediyesi olarak yakınlarından üyesi olduğu Big Shoe Vakfı’na bağışta bulunmalarını rica eden Mesut Özil, gönülleri fethetti. Ünlü çift adına vakfa yapılan bağışlarla Tanzanya’daki çocukların ameliyat masrafları karşılandı.

DÜĞÜN GÜNÜNDE YEMEK VERMİŞTİ

“Yaşamı değiştiren ameliyatları yapamayan aileleri, finanse ederek 1000 çocuğa daha iyi bir gelecek vereceğiz.” diyen Mesut Özil, düğün gününde de Kızılay’a bağışta bulunarak 16 bin kişiye yemek vermişti.

BEŞ YIL ÖNCE DE BREZİLYA İÇİN YAPMIŞTI!

Yıldız futbolcu, üyesi olduğu vakıf aracılığıyla 5 yıl önce Brezilya’daki çocukların ameliyat masraflarını üstlenmişti.