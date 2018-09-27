Metin Uca’dan yürek burkan Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı

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Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi geride bıraktığımız yıl alınan karar sonrasında yıkılmaya başlanmış ve bu süreç hemen her adımıyla gazetelerde kendisine yer bulmuştu. Önümüzdeki yıl, yıkılan kültür merkezinin yerine yenisinin yapılacağı konuşulsa da şu anda arsanın bulunduğu durum eski halini bilenler için son derece üzücü… Sunucu ve yazar Metin Uca da yıkım sonrası AKM’nin bulunduğu arazinin yeni bir fotoğrafını hesabından paylaştı ve altına yazdığı şu satırlarla inşaat konusunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu altını çizerek vurguladı. İşte Metin Uca’nın o satırları:

“Bu toprak alan Türkiye'nin en simge kültür kurumlarından Taksim AKM'nin içler acıtan kalıntısı. Yenisi yapılana kadar kültür kuraklığının İstanbul’un merkezindeki simgesi olarak çürük çirkin kent görüntüsünün temelini oluşturuyor. Bu utanç görünmesin diye yüksek metal perdelerle çevrelenmiş ama bakış açısını değiştirenler ne yazık ki görüyor üstelik ödenek yokluğundan temel kazısı bile başlamamış alan kültürel aşınmanın yoksunluğumuzun işareti gibi terkedilmiş halde…”