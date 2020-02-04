Miley Cyrus ve Cody Simpson’dan banyo pozu

Miley Cyrus ve sevgilisi Cody Simpson, Super Bowl gecesi paylaştıkları fotoğraf ile dikkat çekti. İkilinin banyoda çekilen fotoğraflarına binlerce yorum yüz binlerce beğeni geldi.

Geçen hafta liam hemsworth ile resmi olarak boşanan Miley Cyrus, Cody Simpson ile, bir dargın bir barışık ilişkisine devam ediyor. Eşiyle yollarını ayırmasının ardından blogger bir kadınla birlikte olan, daha sonra ise Cody ile yaşamaya başlayan Cyrus, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak sevgilisi Cody ile birlikte banyoda çekilmiş fotoğraflarını yayınlayan Cyrus, elinde makasla sevgilisinin saçlarını kesmeye hazırlanıyor. Bu anları ‘Super Bowl vs Super Cut’ yazarak paylaşan Cody Simpson’a binlerce yorum, yüz binlerce beğeni geldi.