Minyonlar filmini kimler seslendirdi? Minyonlar filminin konusu nedir?

Minyonlar, sinemalarda en beğenilen animasyon filmlerden biri olmasının ardından macerasına televizyonlarda devam ediyor. Beren Saat ve Kenan Doğulu gibi ünlü isimlerin seslendirmelerini yaptığı Minyonlar konusu merak ediliyor.

Minyonlar filmi 2015 yılında vizyona girmesinin ardından hem dünyada hem ülkemizde büyük beğeni kazandı. Ailece birlikte seyredilebilecek Minyonlar filmin yönetmenliğini Pierre Coffin ve Kyle Balda, senaristliğini Brian Lynch yaptı. Amerika seslendirme kadrosunda Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton, Allison Janney, Geoffrey Rush, Steve Carell gibi yıldız oyuncular var. Minyonlar'ın Türkçe seslendirmesini ise Beren Saat ve Kenan Doğulu yaptı. Peki Minyonlar filmi konusu ne?

SESLENDİRME KADROSU

Scarlet Overkill (Beren Saat)

Herb Overkill (Kenan Doğulu)

Walter Nelson (Hakan Vanlı)

Madge Nelson (Özlem Abacı)

Professor Flux (Erkan Taşdöğen)

Narrator (Ercan Demirel)

Young Gru (Ali Ekber Diribaş)

Tina (Damla Babacan)

VNC Announcer (Fatih Özacun)

Walter Jr. (Naci Taşdöğen)

MİNYONLAR KONUSU

Tarih öncesi çağlardan beri kendilerine kötü bir efendi arayışında olan Minyonlar, Dracula’dan, Firavun’a, Napolyon’dan, Dinozorlara kadar birçok kişiye hizmet etmeye çalışsalar da, hepsi birgün yok olmuştur. Hizmet edecek bir efendi bulamayınca Antartika’da kendi hallerinde yaşamaya başlayan minyonların kaderi 1960’lı yıllarda değişir. Çünkü 3 kişilik maceracı bir minyon ekibi, Amerika’ya doğru yola çıkar.