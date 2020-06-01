Mirasyedi filminin konusu ne? Mirasyedi oyuncu kadrosunda kimler var?

Mirasyedi filminin konusu ne? Mirasyedi oyuncu kadrosunda kimler var?

Televizyon filmi olarak ekranlarda gösterilecek olan Mirasyedi filminin konusu ve oyuncu kadrosu ilgiyle araştırılıyor.

Bir televizyon filmi olan Mirasyedi eğlenceli konusuyla dikkat çekiyor. Mirasyedi filminde kimler oynuyor ve konusu ne? İşte merak edilenler…

MİRASYEDİ KONUSU

Gösterişli bir villada yaşayan mirasyedilerin beş kuruşsuz sefil ve kepaze kalışının eğlenceli ve komik hikayesi işleniyor.

MİRASYEDİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Eray Koçak’ın üstlendiği, başrollerini Ekin Mert Daymaz, Fulya Zenginer, Nevra Serezli ve Nail Kırmızıgül’ün paylaşıyor.