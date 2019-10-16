Miroslov Stoch ve eşinden 300 bin TL’lik alışveriş

Miroslov Stoch ve eşinden 300 bin TL’lik alışveriş

Bir dönem Fenerbahçe’de oynayan Miroslav Stoch ile eşi Pauli Bedzetiova, İstanbul’dan kopamadı. İstanbul’a hayran olan Slovak çift, geçen gün de İstanbul’da alışveriş turuna çıktı. Dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapan ikili yaklaşık olarak 300 bin TL harcadı.

KENDİSİNE AYRICALIK TANINDIĞINI BELİRTTİ!

Bedzetiova, İstanbul’da alışveriş yapmasıyla ilgili, “Herkes beni tanıyor ve ünlü markalardan beklemeden alışveriş yapıyorum. Hem de İstanbul, çok ucuz.” ifadelerini kullandı. Çift yaklaşık olarak 2 saat kaldıkları AVM’den özel araçlarıyla ayrıldı.