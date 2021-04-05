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Miss Europe 2021’de üçüncü oldu

Lübnan’da düzenlenen Miss Europe 2021 yarışmasında üçüncü olarak taç giyen Duygu Çakmak, "Türk bayrağını başka bir ülkede dalgalandırdığım için çok mutluyum"dedi.

Güncellenme: 12:04, 05/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Miss Europe 2021’de üçüncü oldu

Beyrut’ta düzenlenen ve 37 farklı ülkeden modelin katıldığı güzellik yarışmasında yarışmada Fransa güzeli Louan Vecchia birinci olurken, ikinci Romanya’dan Anna Maria Babau, Türk manken Duygu Çakmak ise üçüncü oldu. Yarışmanın ardından Türkiye’ye dönen Duygu Çakmak çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.



“ÇOK EMEK VERDİM” 

Beyrut dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Model Duygu Çakmak, “Türk bayrağını başka ülkede dalgalandırmanın gururunu yaşadım” dedi.

“KAZANACAĞIMI BİLİYORDUM” 
Çakmak duygularını şöyle dile getirdi:

“Bu ulusal bir başarı ve ülkemizin bir başarısı. Tüm Türk kadınlarının başarısı, Türk kadınları çok güçlü, çok güzel ve çok başarılı. Ben onların bir temsilcili olarak oradaydım. Bu yarışmaya giderken çok çalıştım ve çok emek verdim. Bu yüzden bu tacı kazanacağımı biliyordum.”

“OYUNCULUK YAPMAK İSTİYORUM” 

Mankenlik hayatının devam ettiğini kaydeden Duygu Çakmak, “Oyunculuk yapmak istiyorum. Oyunculuk eğitimi almıştım ama pandemi dolayısıyla yarım kalmıştı. Oyunculuk eğitimimi tekrardan tamamlamak istiyorum. Daha ilerisi için daha çok çalışacağım.” diye konuştu.

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