Müge Boz 7 farklı bulmalarını istedi

Oyuncu Müge Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine bir öncesi-sonrası hatırlatması yaptı ve 7 farkı bulun dedi.

Basketbolcu Caner Erdeniz’le geçen yıl haziran ayında Barselona’da evlenen Müge Boz, kasım ayında da anne olmuştu. Son zamana kadar bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyen Boz, kız bebek dünyaya getirdi.

Vina adını verdiği kızının fotoğrafını ilk olarak geçen hafta paylaşan Boz, yaptığı esprili sosyal medya paylaşımıyla da beğeni aldı.

Doğumdan önce çekilmiş bir fotoğrafını, Vina adını verdiği kızı ile aynı yerde tekrarlayan Boz, bu kareye: “Geçen sene bu fotoğrafın aynısını çekilmiştim. Bu senekiyle arasındaki 7 farklı bakalım bulabilecek misiniz?” notunu düştü.