Murat Arkın kimdir? Murat Arkın nereli ve kaç yaşında?

Murat Arkın, 1975 doğumludur. Çocukluk yıllarında babasının oynadığı 1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculuk hayatına başlayan Murat Arkın hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Murat Arkın nereli ve kaç yaşında?

Son olarak rol aldığı Börü dizisinde Kemal karakterini canlandırmış olan Murat Arkın hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Murat Arkın kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

MURAT ARKIN KİMDİR?

Murat Arkın, 4 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Murat Cüreklibatır'dır. Annesi Betül Işıl Cüreklibatır, babası Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'dır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Enformatik Bölümü’nünden mezun olan Murat Arkın, yüksek lisans için gittiği Londra’da eğitiminin ardından bir şirket kurarak Londra’da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul’a dönen Arkın, bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı.

Daha sonra Harem, Panzehir, Dağ 3, Arif V 216, Hürkuş: Göklerdeki Kahraman ve Börü gibi yapımlarda rol alan Murat Arkın, 2005 yılında Deniz Cüreklibatur ile evlenmiştir. Polat Timur (d.2007), Tara Tuana (d.2008), Arkın Bora(d.2011) adlarında 3 çocuğu bulunan Murat Arkın, 1.76 metre boyunda ve Boğa burcudur.

Murat Arkın'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Börü (Kemal Boratav)(TV Dizisi)

2017 – Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (Sinema Filmi)

2017 – Arif V 216 (Cüneyt Arkın)(Sinema Filmi)

2016 – Dağ 2 (Astsubay Kıdemli Üstçavuş Arif Sayar) (Sinema Filmi)

2015 – Altın Horoz (Sinema Filmi)

2014 – Panzehir (Kara Cemal Gençliği) (Sinema Filmi)

2013 – Artiz Kahvesi (Efe Hadisoğlu) (Video)

2012 – Harem (Kare Murat) (TV Dizisi)

2011 – 2013 – Pis Yedili (Öğretmen Murat) (TV Dizisi)

1981 – Önce Hayaller Ölür (Murat) (Sinema Filmi)

1979 – Vatandaş Rıza (Murat) (Sinema Filmi)