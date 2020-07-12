Murat Boz’dan sürpriz televizyon açıklaması

Spor tutkusu ile bilinen Murat Boz fit görüntüsü ile dikkat çekti. ‘Kalben’ şarkısının kendisini çok mutlu ettiğini belirten Boz, “Kalben gerçekten çok beğenildi, yerini bulduğunu düşünüyorum. Bizim en mutlu olduğumuz anlar böyle anlar. İnsanların kalbine, ruhuna dokundu, bende çok mutluyum“ dedi. Karantina sürecini de değerlendiren Murat Boz, “Bu süreç biraz insanın içine dönmesine sebep oluyor. Kendi adıma daha verimli bir dönemde olduğumu söyleyebilirim. Bu sezon da televizyonda olmaya devam edeceğim“ diyerek kendisini yoğun bir sezonun beklediğini söyledi.

“KADINA ŞİDDETİN YAPTIRIMI CAYDIRICI OLMALI”

Son günlerde çok konuşulan Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz'lara uyguladığı şiddet ve kadına şiddet hakkında düşünceleri sorulan Murat Boz, konu ile ilgili olarak “Kadına şiddeti veya herhangi bir şiddeti onaylamamız mümkün değil. Bence kadına şiddetin yaptırımı daha caydırıcı olmalı. Şiddete sonuna kadar karşıyız, asla böyle bir şey kabul edilemez“ dedi. Muhabirlerin, “Sosyal medya üzerinden bu zamana kadar tacize uğradınız mı?” sorusuna Murat Boz, “Bize her türlü oluyor ama normal çok takılmamak gerekiyor. Bizim işimizin bedeli de bu maalesef böyle şeyler oluyor” dedi.